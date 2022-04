Le collectif composé de rockeurs revendiquant leur autisme, publie un troisième album libérateur, entre slam et punk rock cathartique. Une thérapie intime et collective par les guitares !

Le collectif de musique Astéréotypie © Chloé Rafat

Hélas ! « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme » c’est écrit sur le troisième album du fabuleux collectif « Astéréotypie ». Avec un a privatif. Comprenez anti-stéréotype ou fièrement atypique !

« Mon cousin » à « blond » (9 secondes) Claire Ottaway que vous venez d’entendre, fait partie avec d’autres adolescents d’un groupe de jeunes autistes qui créent de la musique brute, comme il y a de l’Art brut.

Tout le monde a joué au jeu des sosies dans sa bande et son entourage, Astéréotypie en a fait une chanson où les reflets de la Pop Culture se tordent dans le miroir. A moins que ce ne soit la Pop Culture qui soit complètement tordue, et que la poésie dure et drôle d’Astéréotypie nous permette de le voir…

Stanislas Carmont a une voix d’ancien mais il est tout jeune, c’est l’un des auteurs et interprètes de ce collectif formé à l’Institut Médico Educatif de Bourg la Reine. Une dizaine d’autistes, un éducateur passionné, Christophe L’Huillier et deux membres du groupe Moriarty élaborent ensemble ce punk-rock électro « hyper-surréaliste ».

« C’est comme si je parlais à un ami de ce qui ne vas pas » dit Stanislas à propos de ses textes.

Sur « L’énergie positive des Dieux », le premier album autoproduit d’Astéréotypie en 2012, il avait 17 ans…

Les colères, les angoisses, les peurs mais aussi les désirs, les joies, les soulagements : toutes les profondeurs de l’existence trouvent ici leur chemin, leur langage. Dans un réel comme plus vrai. Même si on y tombe amoureux d’un billet de 20 euros, qu’on a un chat de 44 ans, que « les vaches bretonnes sont bilingues » et que « l’obésité accueille chaque année 9000 patients » !

La distorsion des mots et des sons permet de rendre compte d’un vécu très intime mais aussi d’une perception collective. C’est le double mouvement d’Astéréotypie : nous faire entrer dans un monde, celui des troubles autistiques, et trouver le moyen de comprendre le nôtre. Car c’est lui qui est le plus fou d’entre nous !

“Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ” le troisième album d’Astéréotypie sortira le 29 avril, le groupe sera en concert le 5 mai à Paris. Pour les autres dates de concert, c'est par ici

A signaler : le documentaire multi-primé de Laetitia Moller « L’énergie positive des Dieux » qui plonge au coeur de ce collectif.