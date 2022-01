La chanteuse de jazz Youn Sun Nah, coréenne installée depuis longtemps en France publie un album écrit et composée par elle, en anglais. La voix est libre !

La chanteuse de jazz Youn Sun Nah en concert à Istanbul, Turquie, le 11 novembre 2019. © AFP / Sebnem Coskun / Agence Anadolu

Il aura fallu que le temps suspende son vol, pour qu’elle ose enregistrer ses propres chansons. Et il avait d’abord fallu la France, pour qu’elle devienne la chanteuse de jazz que le monde a reconnu. Aujourd’hui pour la sud-coréenne Youn Sun Nah : la voix est libre.

« Waking World » est le 11ème album de Youn Sun Nah mais le premier dont elle signe les paroles et les musiques. Sur ce titre « Don’t get me wrong » elle questionne le statut de la vérité « invisible » ou « inaudible ». Sortie du confinement et de sa chrysalide, Youn Sun Nah s’est donc découverte autrice-compositrice, « song-writteuse » comme on dit.

Sur cet autre titre, « Lost Vegas », elle décrit parfaitement le royaume déchu de Vegas et son mirage lumineux.

Faire du blues-rock en tapant du pied, avec une urgence inspirée de Patti Smith, pourquoi pas ? Une fois lancée Youn Sun Nah s’autorise toutes les embardées hors des sentiers du jazz. Avec la poésie, en fil d’Ariane.

Et uniquement en anglais ? Sur cet album oui. Même si Youn Sun Nah a été formée musicalement en France et élevée en Corée par des parents « chansonfrançaisophiles » ! Alors chanter en français ce serait possible, d’ailleurs elle l’a déjà fait…

Vous aurez reconnu l’immarcescible « Chanson d’Hélène » dans le film « Les Choses de la vie ». Duo entre Romy Schneider et Michel Piccoli, signé Philippe Sarde et Jean-Loup Dabadie.

Cette reprise figure sur l’album qui a propulsé Youn Sun Nah en 2010 « Same Girl ». Couvert de prix, disque d’or, il lui ouvre les portes des plus grands festivals internationaux, et la fait tourner dans le monde entier. Au-delà de la reconnaissance, c’est le premier caillou semé par Youn Sun Nah vers l’album qu’elle sort aujourd’hui.

Plongée dans un bain de guitares glacées, réchauffée par les cuivres, la voix de Youn Sun Nah emporte ses images poétiques dans un décor en clair-obscur. Entre Ibrahim Maalouf et London Grammar. Ca valait le coup de se lancer !

« Waking World » de Youn Sun Nah sort demain ! Elle est en tournée en France cet hiver, pour en savoir plus, cliquez ici.