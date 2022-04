Will et Paul forment à eux deux Pirogue. A coup de rames pop psyché, ils nous entrainent en voyage, dans leur premier mini disque éponyme.

Pirogue © Angèle Sassy

C'est parti pour une descente le long du fleuve plaisir...

Avec « Pirogue », deux français sans label et sans manager, qui publient un premier recueil de 6 titres. La jeune embarcation navigue dans une jungle sonore tellement jouissive, que j’ai presque envie d’ajouter un carré rose à cette chronique.

Les guitares sexy du funk, les chaloupes tropicales, et la dream pop érotique, tout s’enchevêtre dans la musique de Pirogue. Effleurant les courants musicaux comme on parcourt des zones érogènes ! Résultat… une sensation d’extase.

« L’extase » c’est le titre par lequel cette aventure a commencé. Collaboration entre Will multi-instrumentiste formé à l’école de musique de Berklee à Boston, et Paul guitariste rythmique et autodidacte complet.

Ensemble ils font cette musique instinctive et planante, qui donne la sensation de revenir d’un voyage rêvé. Avec une source d’influence majeure… Et pas seulement la drogue !

Quelle source alors ? Les Pink Floyd ! Que le père de Will lui faisait écouter sur la route des vacances dans les Pyrénées.

« Echoes » la chanson de plus de 20mn qui clôture l’album Meddle de Pink Floyd en 1971 a ouvert la voix à cette écriture hallucinogène, où se superposent différentes couches sensorielles.

Après les revivals de Tame Impala en Australie, ou Moodoïd en France, les deux garçons de « Pirogue » reprennent à leur manière le fil de cette écriture psychédélique. Sans pression !

Si vous n’avez pas de vacances, embarquez donc avec Pirogue, un accélérateur de « lâcher prise » très abordable !

« Pirogue » le premier mini album de « Pirogue » est disponible depuis le 15 avril