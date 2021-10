Les deux chanteurs, qui a eux deux pèsent plus de 30 millions d'albums vendus et 21 grammy awards, ont rejoints les studios pour unir de nouveau leurs voix charismatiques et embraser la country avec leur nouvel album "Raise the roof"

Robert Plant et Alison Krauss, ou l’histoire d’un speed dating musical mais en plusieurs étapes.

Première rencontre, en 2004, lors d’un concert hommage à Lead Belly au Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland, Ohio. Ils avaient alors repris la chanson de Lead Belly « Black Girl ».

Mais, ce n’était pas le bon morceau pour savoir comment nous sonnerions vraiment ensemble…avait raconté à l’époque Alisson Krauss, chanteuse, violoniste virtuose de bluegrass, figure de la country.

Peut mieux faire donc !

Le temps passe et 2 ans plus tard, ils se retrouvent dans un studio pour enregistrer un album de reprises, « Raising sand »

À leur grande surprise, ils remportent cinq grammys, dont celui de l’album de l’année et de la meilleure collaboration vocale country pour « Killing the Blues » :

Quand Robert Plant participe à la reformation exceptionnelle de Led Zeppelin en 2007, à l'occasion d'un concert caritatif en hommage à Ahmet Ertegün (fondateur d'Atlantic Records) à Londres, tous les fans et la profession s’emballent et croient au grand retour du groupe mais Robert Plant ne donne pas suite aux appels du pied de ses camarades, ni pour un album, ni pour une tournée, ni même pour un dej ! refusant notamment une offre de 100 millions de dollars de la part d'un promoteur !

Lui ce qu’il veut, c’est continuer sa carrière solo et éventuellement donner une suite à « Raising Sand ».

Et Alison Krauss dans tout ça ? Elle était partante elle aussi ?

Oui, mais elle ne se sentait pas vraiment prête jusqu’à ce qu’elle entende ça

C’est le moment où elle a su qu’ils allaient faire un autre album ensemble. Ils voulaient que ça bouge dit-elle. Ils ont de nouveau fait appel à T-Bone Burnett pour le côté country authentique, propre à leurs univers communs, et d’autres personnalités sont venues apporter une nouvelle texture aux harmonies tout en conservant la magie du premier disque.

Finalement, l’album « Raise the Roof » sortira le 19 novembre.

Robert Plant et Alison Krauss prévoient déjà de partir en tournée en 2022 et vous pouvez désormais écouter « High and Lonesome » qui figurait déjà sur « Raising sand » :

« High and Lonesome » extrait de « Raise the Roof », nouvel album de Robert Plant et Alison Krauss (sortie le 19 novembre).