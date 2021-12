Rendez-vous non pas en 2022 mais dans 8000 ans avec « Dune » ! Pout la bande-son le compositeur Hans Zimmer a voulu créer des sonorités que personne n’avait jamais entendues.

"Dune" film réalisé par Denis Villeneuve (2021) © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.

C’est le phénomène cinématographique de l’année ! « Dune », dont l’action se situe aux alentours de l’an 10 000, est l’adaptation du roman de science-fiction épique de Frank Herbert, par le cinéaste Denis Villeneuve.

Film le plus demandé de l’année sur Internet et seul long métrage, avec James Bond, à dépasser les 3 millions d’entrées en France. Sa Bande Son a été confiée à un grand maître du genre Hans Zimmer, et c’est une expérience en soi !

Sons telluriques, chœurs sacrés, synthétiseurs, tambours, flûtes : la B.O de Dune est une symphonie chaotique et disparate.

Où y entend même de la Cornemuse !

Pour Dune, Hans Zimmer a voulu créer des sonorités que personne n’avait jamais entendues. Avec une certitude : il ne fallait surtout pas ressembler à Star Wars !

Cette symphonique héritée de Stravinsky et de l’âge d’or des studios hollywoodiens devait être mise à distance. Hans Zimmer ne voulait faire ni du Star Wars, ni du lui-même d’ailleurs.

Compositeur attitré des films de Christopher Nolan, Zimmer a mis en musique ses « Batman », son « Inception » et son « Interstellar » bien sûr, autre fable cosmique dont il a aussi chercher à s’éloigner. Au fond, Hans Zimmer a écarté tout (y compris la version de « Dune » par David Lynch) ce qui pouvait parasiter les visions et sensations qu’il a eu en lisant Dune. Quand il était ado.

« Ça fait près de 50 ans que je réfléchis à Dune, alors je l’ai pris très au sérieux » a déclaré Zimmer au New York Times

Cette planète des sables, Arrakis, où se déroule l’essentiel de l’intrigue dans le film, il lui donné une couleur orientale filtrée par l’hyper technologie. Et pour bien s’imprégner il a passé une semaine dans l’Utah à « écouter » le désert !

Zimmer le sait ce qui compte avant tout dans Dune : c’est la voix. Celle des différents peuples et grandes maisons qui composent l’empire galactique. Celle « de commandement » aussi que seul l’ordre matriarcal des Bene Gesserit maîtrise.

Au fond, toute cette BO de Zimmer est un chant, polyphonique et prophétique, soit la traduction sonique de ce qu’EST « Dune » !

La bande-originale de « Dune » par Hans Zimmer est en lice pour les Oscars 2022.