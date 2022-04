"7 heures du matin" : le 4 avril 1967, il y a 55 ans, sortait cette chanson qui allait réveiller la France. Et bientôt le monde. Derrière ce morceau culte, une série de compositions et d'arrangements d'un swing inoxydable sont célébrés par la compilation "Play It Like Jacqueline".

Portrait de la chanteuse Jacqueline Taïeb © Jacqueline Taïeb / FGL PRODUCTIONS

Jaqueline Taïeb jeune femme de 18 ans, arrivée de sa Tunisie chérie 10 ans plus tôt, sort donc le cultissime « 7 heures du matin » en 1967. Et même si vous n’étiez pas né, vous l’avez forcément déjà entendu.

« 7 HEURES DU MATIN »

Présent sur la bande son d’A bout de souffle de Jean-Luc Godard, « 7 heures du matin » garde le séditieux parfum d’une jeunesse pré mai 68. Et se retrouve régulièrement au cinéma ou dans les pubs ! Comme dit Jacqueline :

« Un max de marques, de séries TV et de films étrangers veulent mes titres ! »

« Un max » c’est vrai ! Jacqueline Taïeb, surnommée « La Lolita Chic » au Japon, s’est fait connaître dans le monde entier.

« LE CŒUR AU BOUT DES DOIGTS »

Il n’y a pas que « 7 heures du matin », « Le cœur au bout des doigts » à l’instant, « Le Printemps à Paris » ou « La fac de lettres » sont des classiques qui figurent sur la compilation de référence The Complete Masterworks of the French Mademoiselle.

« LA FAC DE LETTRES »

Vous noterez le mélange parfait de yéyé et de fanfare Nouvelle Orléans. Comme le souligne une nouvelle compile - de remixes cette fois - c’est aussi ce son qui a fait le succès de Jacqueline Taïeb à travers le temps.

Ces arrangements géniaux signés Jean Bouchéty (maestro pour Polnareff ou Françoise Hardy) et ces titres enregistrés en plein « Swinging London »

REMIX « CE SOIR JE M’EN VAIS »

En fan d’Elvis depuis ses 7 ans, Jacqueline voulait faire swinguer le français comme l’anglais ! Après une comédie musicale avec Yves Montand et quelques collaborations internationales, elle a plus ou moins « quitté le circuit » comme on dit.

« ON ROULE A 160 »

Pépite effrontée « On roule à 160 » incarne parfaitement ce « talk over » ce chanté parlé si spontané qui a fait et fait encore le charme de Jacqueline Taïeb. Car oui elle est toujours active et bien réveillée !

« Play It Like Jacqueline » la compilation de remixes est déjà disponible et sortira en vinyle le 23 avril pour le Disquaire Day.