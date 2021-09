C'est "l'autre" album le plus attendu de la rentrée, celui du rappeur canadien Drake. Après un suspens savamment entretenu, « CLB » pour les intimes, à savoir les millions de personne qui suivent Drake sur les réseaux sociaux, est enfin sorti.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous l’aurez peut-être remarqué, en dépit du romantisme de son titre, ou de la tendresse de cette boucle empruntée au « Michelle » des Beatles, le nouvel album de Drake est placé sous le signe du concours de braguettes !

Après « Donda » de Kanye West, classé instantanément numéro 1 dans 152 pays, Drake, l’artiste le plus écouté en ligne, lui répond.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je suis trop sexy pour ce monde » rappe Future invité aux côtés de Young Thug sur l'excellent « Way To Sexy » qui transforme « I’m too sexy » hymne gay des années 90 en complainte masculine à trois voix. C’est l’un des 21 titres de cet opus qui est devenu l’album le plus streamé en une journée.

Et l’amour dans tout ça ?

C’est vrai, le combat de coqs entre milliardaires du rap ça va 2 minutes. Ce que l'on attend de Drake c’est ça !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec son romantisme à l’Auto-Tune « Hold On We’re Going Home » est une des plus belles chansons d’amour des années 10’. Sur l’album suivant, Drake confirmera son statut de « lover du 21ème siècle ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alors avec un nom pareil « Certified lover Boy » ce 6ème album est-il à la hauteur ? Réponse oui, parce qu’il se met à l’écoute des filles de son époque.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Girls Want Girls » / « les filles veulent des filles » : sur ce duo avec Lil Baby, Drake alias « champagne papi » intègre la diversité des schémas amoureux. Dans son impressionnante collection de featurings, dont Jay-Z ou Kid Cudi, il accueille même une femme non rappeuse, Yebba.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est Drake lui-même qui résume le mieux ce disque : « un mélange, forcément déchirant, de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité » Pas mieux !