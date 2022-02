La franco-américaine poursuit son aventure ultra créative et couverte de récompenses avec "Ghost Song". Un 5ème album par-delà le jazz, où la chanteuse et autrice compositrice "embrasse sa bizarrerie".

La chanteuse Cécile Mc Lorin Salvant en concert le 18 juillet 2021 à Hernani, en Espagne. © Getty / Gari Garaialde/Redferns

C’est le genre de voix qui pourrait ouvrir la mer. Avec ce chant nu comme un cri, inspiré du folklore irlandais, la diva franco-américaine Cécile Mac Lorin Salvant, ouvre en tout cas sa superbe« Ghost Song » !

EXTRAIT GHOST SONG

« Ghost Song » c’est le fantôme d’un amour, que l’on aurait tenté en vain de sauver. Un amour défunt que l’on porte dans soi et avec qui l’on danse. Enregistrée avec une chorale de Brooklyn, écrite et composée par Cécile Mac Lorin Salvant, cette « Ghost Song » donne son nom au 5ème album qu’elle s’apprête à publier. Le premier à présenter autant d’originaux.

EXTRAIT THUNDER CLOUDS

« Parfois, il faut regarder dans un puits pour voir le ciel » chante Salvant, comme un mantra dans « Thunderclouds ». Autre chanson qu’elle a écrite pour cet album qui comprendra aussi quelques reprises transfigurées !

Dans la série météo agitée il y aura «Wuthering Heights » de Kate Bush inspirée par « Les Hauts de Hurlevent » d’Emily Brontë. Ca promet ! Car souvent les reprises de Cécile Mac Lorin Salvant « débordent » les originaux. Avec son piano/voix, même les standards deviennent atypiques !

EXTRAIT LE MAL DE VIVRE ( sur l'album "For one to love")

« Le Mal de Vivre » chanson de Barbara dans laquelle Cécile Mac Lorin Salvant parvient à créer un suspens inouï. Sa voix qui monte et qui descend, qui peut rendre une infinité de contrastes, lui vaut un Grammy Award à chaque fois qu’elle sort un nouveau disque ! Ca a commencé il y a 6 ans, elle en avait 26, et depuis c’est métronomique, un album, un Grammy !

EXTRAIT UNTIL

“Until” le tout nouveau single de Cécile Mac Lorin Salvant, est une chanson de Sting extraite d’une comédie romantique des années 2000. Avec la virtuosité de Cécile la rivière orchestrale de l’original se transforme en fleuve. Et ce nouvel album devrait encore tout emporter !

"Ghost Song" le 5ème album très attendu de Cécile Mac Lorin Salvant sera publié dans un mois le 4 mars 2022 .