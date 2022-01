The Weeknd, passé maître dans l'art du transformisme n'a pas hésité à s'offrir de prestigieuses et étonnantes collaborations pour réaliser l'album de ses rêves, "Dawn Fm", principalement dédié au dancefloor.

Bienvenue sur Dawn FM, le cinquième album de The Weeknd, une radio futuriste, animée par le comédien Jim Carrey !

Le comédien Jim Carrey, animateur de radio?

Mais oui !

Figurez-vous que cet album est littéralement conçu comme une émission de radio où l’on s’adresse à l’auditeur, avec des lancements et des transitions entre les titres, des jingles.

Par ailleurs, les deux artistes canadiens, amis et voisins ont une passion commune pour, tenez-vous bien, l’astronomie ! Ils se sont même déjà retrouvés à leurs fenêtres respectives, télescope à la main pour se saluer… Coucou, Happy New Year !

Artistiquement, cette collaboration reste l’une des plus belles surprises de l’album, même si, sur Dawn Fm, il y a d’autres prestigieux invités comme le producteur Quincy Jones, gourou de Michael Jackson, idole de The Weeknd, qui nous offre un interlude : A tale by Quincy. Il y a aussi les rappeurs Tyler the creator et Lil Wayne qu’on entend sur le titre I heard you are married.

Sur Dawn FM , Aube FM, en français, la ligne éditoriale est claire : détendez-vous, déconnectez, lâchez prise et dansez sur une sélection de balades électro-funk- R&B intemporelles comme Out of time

On a beau s’appeler The Weeknd, quand on fait de la radio, même imaginaire, on n’échappe pas à la dure loi de la pub !

En matière de promo, il y a de quoi dire sur le prince de la pop qui sera très présent cette année, multipliant les collaborations, il sera notamment sur l’album posthume de l’icône du R&B Aaliyah.

On retrouvera également The Weeknd en tant que comédien dans la nouvelle série The Idol qu’il a co-écrite avec Sam Levinson, le créateur du drame pour adolescents Euphoria.

En attendant de découvrir ses talents d’acteur on peut déjà apprécier sa nouvelle transformation physique, avec son visage vieilli d’une vingtaine d’années sur la pochette de son disque.

Vous êtes toujours sur Dawn FM, tout de suite The Weeknd avec Sacrifice

Sacrifice, extrait de Dawn Fm, le nouvel album de l'artiste le plus écouté de tous les temps sur Spotify, qui confirme une nouvelle fois sa suprématie sur la scène pop mondiale, est déjà disponible et en playlist sur France Inter.