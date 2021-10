Pas un seul jour ne passe sans que le rappeur fasse le buzz... Mais qui est donc Lil Nas X ?

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs : voici la star officielle de notre ère.

Après les rois et reines, princes et princesses de la Pop, Lil Nas X débarque au bal et rafle toutes les couronnes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lil Nas X trône dans la médiasphère depuis la sortie de son premier album « Montero ». Si vous n’en avez pas entendu parler, vous serez forcément déniaisé par ce tube « Industry Baby » qui tourne sur les ondes de France Inter. Quant au clip, déjà culte, il montre Lil Nas X et des détenus dansant tous nus dans les douches roses d’une prison.

Le rap macho peut aller se rhabiller !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Je suis une « Pop Star mais les rappeurs me respectent encore » : dans « Holiday » sorti il y a un peu moins d’un an, Lil Nas X entrevoyait son futur. A 22 ans aujourd’hui, il EST à la fois Pop star et Rappeur, et se présente même « enceint » ! Logique, comme d’autres avant lui, Lil Nas X accouche des transformations de son siècle.

« Lil Nas X est-il la star qui définit sa génération ? » se demande la BBC ou « Le nouveau Pop Modèle » comme le titre M le Magazine du Monde ?

Le deux mon général. C’est un talent digital natif, découvert sur la plateforme de vidéos musicales Tik Tok, rodé aux codes des réseaux sociaux et propulsé par des milliards d’écoutes en ligne...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Old Town Road” deviendra le single le plus vendu de l'histoire, et fait découvrir Lil Nas X à 19 ans grâce à ce mixe de hip hop et de country, de white et de black cowboys, sur fond d’Amérique ségrégationniste. Depuis c’est la dimension « Brokeback Montain » que développe le rappeur, avec une homosexualité revendiquée et exprimée comme jamais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans « That’s what i want » Lil Nas chante« j’ai besoin d’un mec qui va me faire des câlins toute la nuit », fait l’amour dans des vestiaires de foot américain, et pleure en robe de mariée. Dans « Montero » il frotte ses fesses contre Satan et passe de l’enfer au paradis sur une barre de pole dance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec un sens furieux de la mélodie, Lil Nas X est un rappeur qui sample les imaginaires de l’époque : ici le film « Call Me By you Name », le néo flamenco et le twerk féminisme ! Comme l’indique le X de son nom : Lil Nas X est une intersection entre la Pop Culture et les combats de son temps. Une star InterSEXionnelle.