Enregistré un soir de pleine lune dans une grange des Rocheuses, le nouvel album de Neil Young réunit ballades, chansons d'amour et manifeste écologique...

On n’est pas bien là ? Tranquille avec un harmonica et une bande de vieux copains ? Neil Young, jeune septuagénaire, légende du rock et de la folk, a toujours fait de la musique une expérience. Après le « grunge » ou le « garage », voici le « grange » !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le tout dernier album de Neil Young s’en prend au déni d’urgence climatique, et s’intitule « Barn » ou « grange » en français. Il remet la nature au centre littéralement puisque ces 10 nouveaux titres ont été enregistrés au pied des montagnes Rocheuses dans une grange du 19ème siècle réaménagée en studio. Une manière de remettre, aussi, un peu de grain dans l’uniformité digitalisée de la musique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rugueux et terreux, le son « grange » de Neil Young et ses musiciens de « Crazy Horse » - avec il joue depuis 50 ans - est une protestation en soi ! Protestataire le « canaricain » Neil Young l’est avec vigueur depuis les années 70.

« Canaricain » ? Oui canadien et américain ! « Canerican » c’est l’un des titres de ce nouvel album où Neil Young évoque sa double identité et son engagement politique. En 2020 il avait obtenu la nationalité américaine juste à temps pour voter contre Trump à la présidentielle, et avait édité ses reprises les plus engagées.

Aujourd’hui « Barn » est un album plus fédérateur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec son chœur de papys bisounours ;) le titre « Dont’ forget Love » tente de rassembler un pays où la défiance règne. Neil Yong en appelle donc à deux fondamentaux : la nature et l’amour ! On retrouve les valeurs de l’album Harvest et le cultissime « Heart of gold ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je continue à chercher un cœur en or et je deviens vieux » chante Neill Young en 1972. 50 ans plus tard, celui qui a déclaré prendre sa retraite quand il sera mort (!), continue de chercher... Même s'il a trouvé SON cœur en or !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De sa voix aigu et fragile (qu’il qualifiait d’« indisciplinée » ce vendredi dans Boomerang), Neil Young rend hommage à cet amour qui lui a permis d’affronter les combats de l’existence.

Le cœur en or qu’il cherche donc encore c’est celui de l’humanité. Peut-être est-il au fond d’une grange ?

« Barn » le nouvel album de Neil Young et Crazy Horse vient de sortir !