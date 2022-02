Trois décennies qu'elle règne sur le hip hop américain : Mary J. Blige vient de sortir son quatorzième album. Un opus relatant son long chemin vers l'acceptation de soi.

La chanteuse, et auteure-compositrice Mary J. Blige le 13 septembre 2021 à New York. © Getty / Sean Zanni/Patrick McMullan

Tapis rouge de percussions s’il vous plait, voici la seule l’unique : Mary J. Blige ! Reine éternelle du hip-hop soul, pour qui l’expression « retour en fanfare » apparaît franchement sous-dimensionnée.

EXTRAIT NO IDEA 14’’

« Je fais des shows depuis le lycée » rappelle Blige, la patronne, sur ce titre extrait du 14ème album qu’elle vient de sortir, avec en guise de soirée lancement : la mi-temps du Super Bowl.

C’était cette nuit avec Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem, et Kendrick Lamar ! Soit le show dit "le plus important de l’histoire du Hip Hop". Un spectacle géant, suivi par 96,4 millions de personnes, où Mary J. Blige a entonné son inextinguible tube.

EXT FAMILY AFFAIR

« On n’a pas besoin de haters » répète Mary J Blige en 2001 dans cet hymne produit par Dr Dre « Family Affair ». Elle mesure en 20 ans combien cette « affaire de famille » est devenue la culture de tous.

Pour autant la femme la plus titrée du Hip Hop de ses 30 dernières années ne compte pas rester sur son trône à compter ses Grammy et ses dizaines de millions d’albums vendus. Mary J Blige refait un tour dans l’arène !

EXT AMAZING

Avec DJ Khaled, influent DJ et producteur de Miami, Mary J Blige s’offre une embardée « dance-hall », et balance son flow avec la même assurance qu’elle porte fourrure et mini short la cinquantaine passée. Car Mary J reste la reine absolue du « Ghetto fabuleux » .

EXT ON TOP

« Ghetto fabuleux » c’est le style que Mary J Blige a développé depuis les années 90. Noire et blonde-platine, en tenue baggy comme en guêpière, il s’agit d’assumer son « moi rêvé » ...

EXT GOOD MORNING GORGEOUS

« Good morning Gorgeous » : c’est le nom de ce nouvel album, et c’est ce que se dit Mary J. Blige tous les matins devant le miroir ! Entre morceaux de bravoure hip hop à la sauce actuelle et ballades consolatrices intemporelles, Blige revient surtout avec un disque - coach, qui pourrait aider chacun à se dire « bonjour splendeur » !

« Good Morning Gorgeous » le nouvel album de Mary J Blige est sorti ce vendredi