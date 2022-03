Rencontre au sommet entre Aya Nakamura et Damso, les artistes les plus écoutés de France. Sorti jeudi dernier à 17h, le single "Dégaine" affole les compteurs. Décryptage des enjeux et petit précis de grammaire Nakamurienne...

Vous l’avez reconnue ? C’est Aya Nakamura, la reine venue d’Aulnay sous-bois. Ca fait maintenant 4 ans qu’elle tient ferme sa couronne de chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde ! « Dégaine » son nouveau single en compagnie du rappeur belge Damso s'est classé instantanément n°1 sur plusieurs plateformes.

DEGAINE EXTRAIT 1 REFRAIN

Pas le temps de se demander si l’on aime, une petite accroche afro-caribéenne, signée du beatmaker parisien « Machynist » se charge de parler directement à votre bassin. C’est l’effet Aya !

DJDJA ORIGINAL

Depuis « DjaDja » en 2018, Aya Nakamura qui écrit et compose tous ses titres, provoque des secousses qui dépassent largement nos frontières. En 2020 elle entérinait son positionnement international avec une collaboration en anglais aux côtés de DJ Diplo et son projet Major Lazer.

C’EST CUIT

Le bien nommé « C’est cuit » à l’instant ! Aujourd’hui Aya Nakamura est la seule artiste francophone, hors DJ, à produire autant de tubes planétaires.

Quel est l’enjeu de ce duo avec Damso ?

Un pont avec le rap qui domine le jeu musical. Triple disque de platine pour « QALF » son dernier album studio, sans oublier ses productions pour les autres : Damso en est l’un des piliers francophones.

DEMON LIVE ORCHESTRAL https://www\.youtube\.com/watch?v=8NWkxjlj2Oc

Chevalier pour défendre la chanteuse Angèle dans le duo « Démons » - ici en version orchestrale - Damso chez Aya Nakamura, se retrouve dans le rôle du pseudo bad boy tombé raide d’une fille canon.

DEGAINE EXTRAIT 2 DAMSO

Pour le romantisme et l’amour courtois on repassera ! Mais « le sale » n’est qu’une façade. C’est bien Aya qui donne les règles du jeu.

DEGAINE A CAPELLA

Dans « Dégaine » on retrouve cette langue d’Aya Nakamura qui chaloupe entre l’argot du 21ème siècle et ses propres formules.

DEGAINE EXTRAIT 3

Cette haute estime de soi, dont Aya Nakamura a fait un style, vient chercher les rappeurs sur leur propre terrain, l’ego trip. Et grâce à cette collaboration réussie avec Damso, elle se les met aussi dans la poche. Une belle opération !