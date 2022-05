5 ans après "Damn" qui lui a valu le prestigieux Prix Pulitzer, le rappeur américain publie un double-album qui le place largement au-dessus des compétitions du rap. Une grande oeuvre personnelle et engagée qui réfute les discours monolithiques.

Il a beau avoir été attendu comme le messie, porter une couronne d’épines sur la pochette de son nouvel album Mr. Morale & The Big Steppers, et marcher sur l’eau dans son dernier clip « N95 » : Kendrick Lamar ne veut pas être un "Sauveur".

Son 5ème et double album sorti vendredi a fait de lui l’artiste le plus écouté dans le monde, mais dans « Savior » (le Sauveur donc) l’un de ses 18 nouveaux titres, Kendrick anticipe les paradoxes auxquels il s’expose. Porte-voix engagé de la condition noire et des inégalités, il ne veut pas incarner non, mais se raconter. Dans toutes ses nuances et sa complexité.

Notes de piano, flow mitraillette, dédale de violences : le titre d’ouverture « United In Grief » / Unis dans la Peine ou le Deuil (comme après la tuerie raciste de Buffalo par exemple) annonce une grande œuvre personnelle. Kendrick y répète « I grieve different », je souffre ou je fais mon deuil à ma manière. Façon de défendre la singularité des points de vue plutôt que les idéologies monolithiques.

Sur l’un des titres les plus surprenants « We cry together » on entend les désaccords entre hommes et femmes à travers une scène de ménage avec l’actrice Taylour Paige (qui jouera dans la dernière comédie de Lena Dunham, figure du néo féminisme).

Une dispute. Avec réconciliation semble-t-il… quoi de mieux pour traduire cette narration qui réfute les discours à sens unique.

C’est cette qualité narrative qui a valu à Kendrick Lamar son prix Pulitzer pour son précédent album "Damn". Et s’il est le seul artiste de musique populaire a l’avoir eu, c’est que la richesse de ses textes se combine avec une grande inventivité musicale.

La voix soul du londonien Sampha sur « Father Time », celle de la reine du trip-hop de Bristol, Beth Gibbons de Portishead sur « Mother I Sober » : l’album s'extirpe de la pure confrontation nord-américaine. Celle des tauliers du rap Kanye West ou Drake. Kendrick Lamar, le « good kid » venue la « mad city » la banlieue violente de Compton à Los Angeles, vise bien plus large. Et soudain, tout le reste n’est que divertissement…

Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar est sorti vendredi, il sera en concert à Paris en octobre prochain.