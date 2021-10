Surprise du chef, après 6 ans d’absence, Stromae est revenu un beau matin avec un double chignon et une nouvelle chanson engagée « Santé » !

Stromae en 2016 à Paris © Getty / Presley Ann/Patrick McMullan

Santé le nouveau single de Stromae nous parle de ceux et celles qui trinquent mais qui ne festoient pas.

Sur un air de cumbia moulinée à l’électro, il défend ce peuple des métiers dit « petits » et reprend le fil de son style là où il l’avait laissé entre dancefloor mélancolique et vignettes sociales

Faire un méga hit sur les pères qui abandonnent leur foyer il fallait le faire ! « Papaoutai » et l’album « Racine Carré » feront pourtant de Stromae une star mondiale avec plus de 3 millions d’albums vendus et une tournée pharaonique de 2 ans, notamment aux Etats-Unis.

« Stromé » et son univers total (danse, mode, graphisme) ont particulièrement séduit les US. Le belge s’y produira dans un show mythique au festival Coachella avec un autre artiste complet, le rappeur américain Kanye West

Ce « Alors on danse » avec Kanye West reste un sommet ! Mais en 2016, Stromae redescend net pour cause de « burn out », et s’échappe alors de cette vie qui ressemble, je le cite, à « Jim Carrey dans le Truman Show » .

Stromae reste actif dans l’ombre avec son label Mosaert (anagramme de Stromae). Signant la direction artistique de clips pour Yael Naïm, Major Lazer ou Billie Eilish (!) Produisant des titres pour Disiz la Peste, Vitaa ou Orelsan. Avec le rappeur de Caen il fera même un duo sous la pluie…

La Normandie / le plat pays : même combat ! Et puis l’album d’Orelsan s’appelle « La fête est finie », chez Stromae, forcément, ça résonne…

Cette fête impossible et pourtant nécessaire c’est ce que défend Stromae au fil de ses chansons. Pour toutes celles et ceux qui sont intimement ou socialement « de l’autre côté de la vitre », Stromae a inventé une musique qui ne mise pas sur l’oubli et l’étourdissement, mais la conscience dansante !

« Santé » le nouveau single de Stromae vient de sortir, en attendant l’album en 2022 et le concert au festival Rock en Seine le 28 aout .