Il y a les classiques du genre : Mariah Carey reine des charts dès que décembre approche. Et il y a les plus inattendus : Chilly Gonzales, Shawn Lee ou encore Ibrahim Maalouf...

Vous avez avec reconnu ces quelques notes? C’est la magie de Noël ! Avec ses traditions : cadeaux, lutins, sapin et… Mariah Carey !

Sortie pour la première fois il y a 27 ans, en 1994, « All I Want for Christmas Is You » a dépassé le milliard d’écoute en ligne cette année ! Une nouvelle étape pour ce carton à la fois mondial et perpétuel, qui s’inscrit dans l’histoire essentiellement américaine des tubes et albums de Noël.

Vous aurez peut-être reconnu « White Christmas » le premier hit de Noel, composé au début des années 40. C’est devenu, depuis, le grand standard du genre et un emblème du kitch américain. Grace au pianiste et performeur canadien Chilly Gonzales, auteur de cette toute nouvelle version, « White Christmas » retrouve sa délicatesse, et même sa tristesse originelle.

On y entend la nostalgie de celui qui l’a créée, Irving Berlin, musicien d’une famille juive russe immigrée à New York pour fuir les pogroms.

D’une manière générale le répertoire de Noël est en phase « dé-kitchification ».

Le musicien franco-libanais Ibrahim Maalouf vient de publier un premier album de Noël, il était d’ailleurs ici pour en parler vendredi.

Avec la subtilité fragile de sa trompette il reprend tous les classiques du genre mais leur donne une spiritualité moins mercantile et une universalité moins américaine. C’était sa volonté : s’éloigner des références hollywoodiennes. Autre technique de « dé-kitchification », faire encore plus kitch !

Avec un coup de vocoder soudain ça devient comique ! Le multi-instrumentiste américain basé à Londres, Shawn Lee, donne ici sa version de « Faites-vous un joyeux p’tit Noël » ! / « Have Your Self a Merry Little Chistmas ». Classique popularisé par Franck Sinatra.

Avec Shaw Lee, grand spécialiste des reprises (de Rage Against the Machine au Boléro de Ravel) ça devient plus piquant. Il n’y met pas de mauvais esprit, juste un peu de recul. La magie de Noël, sans les sourires forcés !

« Have Your Self a Merry Little Christmas » de Shawn Lee et « White Christmas » de Chilly Gonzales sont dors et déjà disponibles ainsi que l’album « First Noël » d’Ibrahim Maalouf!