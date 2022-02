Vingt ans après les débuts de Joseph Mount, tête pensante du groupe d'électro-pop britannique, ce septième opus de Metronomy est un leçon de réinvention ! Ou comment concilier maturité et légèreté.

Le groupe Metronomy © Hazel Gaskin

Dis papa comment on fait pour rester cool ? Ne bouge pas chéri, papa va faire un album avec ses quatre petits camarades et tu auras la réponse !

EXT IT S GOOD TO BE BACK

Conçue pour être « la chanson cool » de ce 7ème album de Metronomy « It’s good to be back » (c’est bon d’être de retour !) n’est pas à prendre au pied de la lettre. Il y flotte à la fois un air de fête caribéen et un parfum d’ironie. Le quintette britannique emmené par Joseph Mount questionne son statut de groupe de « pop électronique branché ».

EXT A THING FOR ME

Premier album en 2008 « Nights Out » Metronomy frappe déjà très fort ! En 2011 ce sera « The English Riviera » : l’album de tous les succès. Avec « The Look » dont la popularité ne cesse de grandir au fil des an. Ou encore…

EXT THE BAY

“The Bay” définitivement « tubbéifié » par Clara Luciani qui l’a repris 7 ans après sa sortie. Joe Mount, le chanteur/auteur/compositeur/arrangeur de Metronomy devait imaginer la suite sans se caricaturer…

Pari réussi ? Oui ! Après avoir fêter les 10 ans de « The English Riviera » avec 6 titres inédits, ce 7ème album est une leçon de réinvention ! Petit 1/Miser sur l'autodérision donc. Petit 2 / Assumer la méthode Coué, comme dans ce titre « Things will be fine ».

EXT THINGS WILL BE FINE

« Things will be fine » c’est l’aveu qu’on n’a souvent pas mieux à proposer à ses enfants ou à ses proches qu’un bon vieux « ça va aller ». Et ça va mieux en le disant ! Metronomy invente le réconfort ironique

Petit 3/ Pour se renouveler : faire rentrer de l'air frais !

EXT HOLD ME TONIGHT

Avec Dana Margolin chanteuse très The Cure du groupe « Porridge Radio », Joe Mount obtient un duo rock sensible sur « Hold Me Tonight ». Car petit 4/ et principale leçon à retenir : savoir changer de style. Exit les synthétiseurs et les ordinateurs !

EXTRAIT « I have seen enough »

« J’en ai assez vu, mais je ne peux pas détourner les yeux » marmonne un Joe Mount devenu excellent crooner et songwriter. Alors comment rester un groupe de pop-électro banché ? En cessant d’en faire !

« Small world » c’est le nom de ce 7ème album de Metronomy, disponible depuis vendredi dernier. Vous les retrouverez pour un concert exceptionnel en direct de la Boule Noire à Paris, demain à partir de 21H sur France Inter, où ce 7èmet album sera joué en live pour la première fois.