Un album unique "Brol", écrit dans sa chambre d'ado, devenu trois plus tard double disque diamant. Un succès fulgurant qui permet à Angèle de donner une autre dimension à tous ses engagements...

La chanteuse, auteure et compositrice belge est devenue l’icône internationale engagée, de toute une génération, en un temps record, et avec un seul album, « BROL », paru il y a 3 ans, déjà double disque de diamant !

Elle n’a jamais cessé de déclarer sa flamme à sa ville... Bruxelles

Feuille de route :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Bruxelles ma belle», une chanson de Dick Annegarn reprise par Angèle, un titre qu’elle chantait à ses débuts, dans les cafés bruxellois.

C’est aussi une chanteuse engagée

Angèle, une véritable ambassadrice !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

N’insistez pas Pierre Niney ! Le talentueux comédien joue bien le rôle de « lourd », invité par Angèle pour son clip « Balance ton quoi ». Dans sa chanson, Angèle dénonce le sexisme et fait référence au mouvement #BalanceTonPorc.

Angèle passe régulièrement par l’humour pour transmettre ses messages. Un style efficace et subtile qui l’a propulsée au rang de figure féministe 2.0.

La chanteuse a même lancé, (en collaboration avec la réalisatrice du clip, Charlotte Abramow), une ligne de vêtements dont les bénéfices sont entièrement reversés à deux associations en Belgique et en France, et qui agissent en faveur des femmes victimes de violences.

Résolument pour l’égalité des sexes, dans tous les domaines, Angèle soutient le mouvement LGBT et met l'amour au premier plan de toute relation humaine

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À l'occasion de la Saint-Valentin, Angèle reprend « La Vie en rose » qui devient « L'amour. C'est tout »

Un titre qui est peut-être arrivé jusqu’aux oreilles de la reine de la pop, Lady Gaga, auteur de "Born This Way" car elle a invité Angèle en avril dernier, à son concert virtuel confiné le « One World : Together at Home », pour lever des fonds afin de lutter contre contre les conséquences sociales désastreuses de la pandémie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Angèle, ambassadrice de l’association KickCancer Foundation, a organisé une tombola solidaire le 15 février dernier, journée internationale du cancer des enfants. Elle a mis en vente son disque de platine reçu pour son album et a réuni plusieurs personnalités, dont la chanteuse anglaise Dua Lipa avec qui elle a interprété « Fever », leur duo brûlant, sans oublier ses compatriotes Stromae et Damso ; le rappeur belge pour qui Angèle jouait en première partie, avant d’être la tête d’affiche !

Voici Angèle de retour aujourd’hui avec une véritable déclaration d 'amour pour la ville où tout a commencé et où elle a toutes ses attaches « Je t’aime Bruxelles ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je t’aime Bruxelles » Le nouveau single d’Angèle est déjà disponible et en playlist sur France Inter. Le successeur de Brol, sera commercialisé le 10 décembre.