A l'occasion de la sortie d'un coffret réunissant les enregistrements alternatifs de l'unique album de la bande de Johnny Rotten, retour sur le phénomène qui a secoué la Grande Bretagne et le monde !

Le groupe de punk rock anglais, Sex Pistols en 1976. © Getty / John Mead / Mirrorpix

Vous connaissez Sex les Pistols ? Le prototype ET l’archétype du « Punk ».

On leur doit une esthétique : le « Do it your self » (« fais-le toi-même »); un état d’esprit : « No Future » ; un album unique : « Never Mind The Bollocks » littéralement « on s’en bat les… miiip ». Voici que ressort la boîte noire de cette météorite explosive.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« God Save the Queen » jeté au visage de l’Angleterre en 1977, pour « fêter » les vingt-cinq ans de règne d'Elisabeth II, reste le titre britannique le plus censuré de l’Histoire. Aujourd’hui on dirait que c’est un hymne « antisystème ». Le « punk » est une notion qui a beaucoup dérivé… D’où l’importance de se replonger dans sa matière brute.

Ce que l’on entend là ce sont les premières sessions avec John Lydon alias Johny Rotten ou Johnny l’pourri : le chanteur qui vient de rejoindre le groupe en 1976. Un petit morceau d’histoire vivante extrait des 80 enregistrements, répétitions et autres démos qui viennent d’être réédités.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec sa dégaine de vaurien et son T shirt « Je déteste Pink Floyd », Johnny Rotten a été repéré dans la boutique de la styliste Vivian Westwood et du futur manageur/marketeur des Sex Pistols, Malcolm McLaren. Ce titre « Petty Vacant » (Joliment vide), présent dés le début, montre que les Sex Pistols avait déjà intégré déjà leur paradoxe, ils sont un « produit ».

Et que révèlent encore ces enregistrements ?

Ouvrir ces sessions c’est comme retrouver l’élan de départ avant que tout cela ne finisse sur des t-shirts made in Bangladesh ou que Johnny Rotten ne roule pour Donald Trump.

Bref c’est comme coup de pied qui traverse le temps !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« No Feelings » (pas de sentiments !) est extrait des sessions de mai 1976 avec le célèbre guitariste Chris Spedding. Johnny Rotten y fait n’importe quoi mais le punk n’est pas encore une posture!

Lors d’un concert à Manchester en juin 1976, les Sex Pistols bousculeront la trajectoire des musiciens présents dont Les Smith, Joy Division ou The Fall. Le film de ce concert vient d’être vendu plus de 17 000 euro aux enchères. Ironie du sort pour un son né en réaction à l’institutionnalisation du rock ! Mais résumé ce que restent les Sex Pistols : une révolution qui a anticipé ses produits dérivés.