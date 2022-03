« Dimanche » premier album d’Emma Peters, surdouée de la pop française, vient de sortir. Fusion habile et directe de rap, de bossa, et de chansons française.

Contrairement à Juliette Greco qui chantait « je hais les dimanches » on pourrait dire qu’Emma Peters les adore. Pour cette autrice compositrice de 25 ans, « Dimanche » ça rime potentiellement avec « coups de hanches ». Et toujours « carte blanche » !

EXTRAIT COVER LUIGI / GOSELE EMMA PETERS (20 secondes)

Découverte grâce aux reprises les « covers » qu’elle postait tous les dimanches sur Youtube, Emma Peters a vu les compteurs s’emballer. Des millions de vues, puis des dizaines de millions de streams. Des remixes à l’étranger même. Tout ça sans bouger de sa chambre. Génération Billie Eilish. Sa reprise du rappeur-lover Luigi à l’instant, fut l’un des premiers tubes en ligne. Sur « Dimanche », ce premier opus, elle libère enfin son propre flow.

EXTRAIT TERRIEN (17 secondes)

Emma Peters emprunte aux rappeurs qu’elle a tant réinterprétés et le « groove » et le « cru » qu’ils mettent dans leurs morceaux. Comme on s’imbibe de poèmes appris par cœur. Ce chanté très rappé et ce phrasé très parlé ont fait sa signature.

EXTRAIT Fous COUPLET (21 secondes)

Porté par un joli jeu de guitare, instrument qu’elle pratique depuis ses 7 ans, et une voix veloutée traversée d’un rayon de bossa : Emma Peters raconte les aventures et les vertiges de son âge. Cassant au passage les frontières entre Françoise Hady et PNL. Comme elle le dit elle-même…

Relance ND : « Finalement je n’ai pas réussi à choisir entre Nekfeu et Sanson » !

Ou encore Christophe, Souchon et Claude François qu’elle a aussi réinterprétés : l’héritage de la chanson française infuse dans ses mélodies et son écriture.

EXTRAIT LE TEMPS PASSE (20 secondes)

Ce premier album qu’elle a composé seule « en chambre », est comme le journal de ses 25 ans. Où les désirs les boires et les déboires se narrent sans phares. Traversés par un rayon de bossa.

EXTRAIT LES RUE DE MA VILLE (20 secondes)

Ce n’est pas à Paris mais dans la ferme familiale à Senlis, qu’Emma a choisi de poser sur la pochette de ce premier album. Après avoir cité Orelsan, elle conclue sur ses mots « au moins j’ai deux parents qui achèteront le disque » !

Pied ND : Merci Mathilde ! Le premier album d’Emma Peters intitulé “Dimanche” vient de sortir. Elle jouera le 3 juin au Trianon à Paris.