C’était un véritable feuilleton. Mainte fois annoncé, sans cesse repoussé « Donda » le nouvel album du rappeur Kanye West est finalement sorti ce dimanche.

Le rappeur, compositeur, réalisateur artistique, réalisateur et designer Kanye West. © Getty / Jeff Kravitz/FilmMagic

Prière rappée sur un orgue scintillant No child leftbehind (aucun enfant ne sera laissé derrière), coproduit par le français Gesaffelstein, est un des temps forts de ce dixième album dont la structure est aussi labyrinthique que fut sa sortie.

Extrait de No child left behind :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un coup de com orchestré par celui qui se considère, vous allez l’entendre, comme la plus grande rock star de la planète !

Depuis cette interview sur la BBC il y a 7 ans, on pourrait dire que Kanye se considère désormais comme un blockbuster comme Star Wars

Avec ce principe de teasing interminable, et la mise en vente de nombreux produits dérivés. Résultat, avant même d’être disponible le 10eme album de Kanye West rapportait déjà des millions.

Comme dans ce titre où il s’est mis en scène volant au-dessus des nuages, Kanye s’est offert une superproduction en direct pour présenter son disque, ou plutôt un spectacle de fin d’année avec un budget hollywoodien. S’enflammant littéralement lors de la dernière écoute publique de l’album dans un stade de Chicago. Un truc de dingue jamais égalé pour la sortie d’un album.

Mais au final, la musique est-elle à la hauteur du spectacle ?

Oui bien composé, bien chanté, l’album est plutôt réussi. Même sans Jay Z, annoncé au départ, il affiche des featuting plaqués or comme la star canadienne The Weeknd sur le planant Hurricane. En revanche d’autres participations sont beaucoup plus controversées...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

DaBaby rappeur jugé homophobe s’illustre sur ce brûlant Off the Gridd. Une énième provocation de Kanye, soutien éphémère à Donald Trump, qui remet des pièces dans la machine à polémiques. Sans oublier de casser internet à force de buzz avec son « ex ex femme » Kim Kardashian.

Ainsi Kanye West ne se prend pas pour Dieu mais s’inspire de la nouvelle culture héritée des séries comme Games of Throne, il est devenu un récit dont tout le monde s’empare.