La star américaine du Jazz vient de publier "Entre Deux" avec le pianiste franco-brésilien Philippe Powell, un album de reprises et d'orignaux où elle se livre en français.

J’ai pensé qu’il nous fallait un peu de glamour, du cinéma aussi, et puis une voix de panthère...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous aurez peut-être reconnue Melody Gardot ! La grande star américaine du jazz. Grain de voix velouté, standards instantanés, et lunettes noires éternelles… depuis un tragique accident. Melody Gardot c’est aussi cette passion francophone et phile qui la conduit à aujourd’hui à se lancer en français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour la première fois Melody Gardot laisse sa place à quelqu’un d’autre au piano, le musicien franco-brésilien Philippe Powell. Elle réinterprète avec lui « Plus fort que nous » magnifique chanson issue de la bande-originale d’ «Un homme et Une femme » de Claude Lelouch, Palme d’Or en 1966. Célébrissime grâce à cet air inoxydable...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur cette BO on entend la guitare du brésilien Baden Powell. C’est avec son fils, Philippe Powell, que Melody Gardot a enregistré son nouvel album.

En français donc ?

Oui en partie et pas qu'avec des reprises, des chansons originales aussi. Parfois dans un style très « carte postale »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec ce petit accent comme tout droit sorti de la série « Emily in Paris », Melody Gardot embrasse volontairement les clichés dans la chanson « A la tour -Eiffel ». Mais elle propose aussi des choses beaucoup plus drôles et directes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Création originale de Melody Gardot « Fleur du dimanche » a un message clair à faire passer…

« Fais ce que tu veux mec, mais écoute-moi bien / Surtout pas de fleurs le Dimanche matin » !

Compris ? Mais le soir c'est d'accord. Cet album de Melody Gardot est une échappée dans 1 ou voire 2 autres langues où elle s’autorise de nouvelles libertés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« SAMBA EM PRELUDIO / UN JOUR SANS TOI » revisite l’héritage du père, Baden Powell, et fait de cet album de Melody Gardot et Philippe Powell non pas un « Entre Deux » comme l’indique son nom, mais un parfait « Entre Trois ». Américano-franco-brésilien.

« Entre deux », le nouvel album de Melody Gardot est disponible depuis le 20 mai. Elle sera en concert les 21, 22 et 23 novembre prochain à l’Olympia, et s’expose aussi à la galerie LA HUNE à Paris jusqu’au 30 Septembre.