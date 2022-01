"Cinéma" est un récital d'un nouveau genre où se croisent mémoire intime et collective du 7ème art. Les grandes B.O composées par Philippe Sarde, une chanson culte d'Almodovar ou le "Pull Marine" d'Isabelle Adjani : tout est réarrangé sur mesure pour ce piano voix libre et personnel.

On dirait les trois coups qui précèdent le lever de rideau au théâtre, sauf que ce sont les cordes frappées du Steinway de Jeanne Cherhal. Chanteuse-autrice-compositrice et « femme-piano » elle a créé un spectacle d’un nouveau genre. Une ode pianistique au cinéma !

Et voilà Jeanne Cherhal qui dévale la partition de « L’horloger de Saint Paul ». Film de Bertrand Tavernier, musique signée Philippe Sarde. Un maître des B.O dont on a déjà parlé ici. Quant à Jeanne Cherhal elle a toujours écrit envisagé les chansons comme des espace de narration, des micro scénarios…

Chronique d’une histoire d’amour à travers une succession de messages : c’était « Brandt Rapshodie » à l’instant, Chanson de Jeanne Cherahl et Benjamin Biolay.

Revenons à ce concert-cinéma de Jeanne Cherahl, Ce ne sont pas « les plus belles musiques de film au piano » qu’elle propose - y a des compiles pour ça - Non c’est le partage d’une mémoire intime et collective du cinéma.

« Piensa en mi » de Luz Casal, chanson culte du film "Talons aiguilles" de Pedro Almodovar fait partie de cette sélection subjective. Pensée avec Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière à Lyon, et délégué général du Festival de Cannes.

Quelles autres musiques de films ont été retenues ?

Ca change à chaque fois. Le spectacle est toujours en mouvement. Bandes originales instrumentales, chansons « madeleines » ou chansons d’actrices : Jeanne Cherhal a conçu ce qu’elle appelle « une ballade cinématographique » qui fonctionne elle-même comme un petit film.

Et tout le public de chanter le thème de « La vie est un long fleuve tranquille » : "Jésus revient/ Jéééésus revient" ! Jeanne Cherahl ouvre les vannes, fait baisser la garde des spectateurs, et l’émotion n’a plus qu’à vous cueillir…

« Pull Marine » la chanson qu’Isabelle Adjani a co-écrite avec Serge Gainsbourg. Un fragile et sincère auto-portait d’actrice. C’était en live chez nos camarades de « Côté Club » sur France Inter, en prélude au prochain concert « Cinéma » de Jeanne Cherahl. Moteur !

« Cinéma » de Jeanne Cherhal 5ème édition ce soir à Paris au Théâtre de La Porte Sain Martin. Et bientôt dans d’autre villes en France.