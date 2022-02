Neil Hannon publie un coffret en 3 volumes retraçant 3 décennies d'enchantement musical. Une sélection supervisée par lui-même et remixée au célèbre studio Abbey Road.

Imaginez : vous vous installez un matin dans les transports pour votre trajet quotidien, et vous vous sentez soudain héroïque. Porté en triomphe par une pop symphonique majestueuse. C’est l’effet « Divine Comedy » ! Augmentateur de réel depuis trois décennies.

Avec « National Express » monter dans un car devient une flamboyante épopée humaine ! C’est l’une des chansons qui illustre ce projet totalement à contre-courant qu’est The Divine Comedy, qui publie ces jours-ci une sélection de ses chansons les plus enchanteresses.

Depuis les années 90, l’auteur chanteur compositeur nord irlandais Niel Hannon s’applique avec panache à congédier toute tentation crépusculaire. Avec sa voix de prince charmant et sa baguette magique orchestrale il transforme le banal en expérience grandiose. « Charmed life » qu’on vient d’entendre est logiquement le nom choisi pour ce « Best of » que dis-je ce nectar en 3 volumes !

En 1990 Neil Hannon a 20 ans et produit des compositions comme celles-ci très inspirées de la musique classique, elles donneront le LA ambitieux de sa « Divine » Comedy. Qui fait référence à celle de Dante, avec un paradis, mais sans enfer ni purgatoire semble-t-il.

En réalité, comme en témoigne le dernier album de The Divine Comedy, « Office Politics » il y a 3 ans : Neil Hannon n’ignore rien du mal, ni de la violence du monde. Il crée juste des parenthèses musicales pour les affronter !

Il y a de l’Oscar Wilde dans The Divine Comedy, la chanson inédite « The Best Mistakes » : mes meilleures erreurs, aurait pu fournir quelques aphorismes au célèbre dandy anglais.

Neil Hannon confesse n’avoir pas tenu plus d’un jour sur Facebook, et n’aimer rien d’autre que voir des films d’auteur et boire du sherry ! Mais jamais misanthrope, le projet de the Divine Comedy est de réconcilier nos ambiguïtés avec humour et élégance pour que chacun accède malgré tout au ravissement de la vie.

The Divine Comedy publie "Charmed life" coffret en 3 volumes ce vendredi et sera en tournée à partir de mars 2022.