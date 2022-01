Pour illuminer la rentrée voici l’« Hymne au soleil » fable afro jazz que publie le saxophoniste Laurent Bardainne avec son groupe « Tigre d’Eau Douce ». Sur le titre « L’Oiseau » on retrouve la voix grave et suave de Bertrand Belin.

L'auteur-compositeur-interprète, écrivain et acteur Bertrand Belin au Festival d'Angoulême le 27 août 2021. © AFP / Yohan BONNET

C’est l’histoire d’un saxo qui voulait explorer la jungle des sons. En chemin il rencontre une basse, des percussions et un orgue. Ensemble ils forment le groupe « Tigre d’Eau Douce ». Puis tombent nez à bec avec un oiseau. Bertrand Belin.

EXTRAIT L’OISEAU

Sur ce titre « L’Oiseau » que l'on vient d'entendre en avant-première, on retrouve donc Bertrand Belin. Habitué de nos ondes avec sa voix reconnaissable entre toutes. Grave et suave, énigmatique et magnétique.

EXTRAIT BELIN FEAT CARLOTTI « LENTEMENT »

Seul et parfois même accompagné (ici de Barbara Carlotti) Belin sortira un nouvel album cette année. Entre temps, le chanteur, écrivain, et récemment comédien, joue à l’oiseau dans cette aventure imaginée par le musicien et compositeur Laurent Bardainne. Un nom que vous ne connaissez peut-être pas mais qui rayonne un peu partout dans le paysage musical.

Du côté de Camélia Jordana par exemple !

EXTRAIT LOST / CAMELIA JORDANA « BIG PARTY »

Outre son binôme avec Camélia Jordana, Laurent Bardainne a aussi collaboré avec le « tubesque » Pharell Williams ou le mythique Tony Allen, co-inventeur de l’afro beat. A l’image de ce titre qu’on vient d’entendre « Big Party" : Bardainne conçoit la musique comme une groooosse fête !

Et cette histoire de « Tigre d’eau douce » alors qu’est-ce que c’est ?

Le nom de code de ce projet qui défend un groove de Babel aux frontières fluides.

EXTRAIT Célia Wa 'Jou en Nou Rivé

L’étoile montante Célia Wa qui brasse ses influences parisiennes et sa culture guadeloupéenne chante en créole sur ce deuxième album de Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce. Un disque luxuriant et entraînant qui bondit du jazz aux danses caribéennes !

EXTRAIT HYMNE AU SOLEIL

Le syncrétisme musical de Laurent Bardainne transforme l’« Hymne au Soleil » d'une compositrice pionnière, Lili Boulanger, en astre du dance-floor. Et vous l’aurez compris, c’est tout l’album qui remonte le moral au zénith !

« Hymne au soleil », le deuxième volet des aventures de Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce sort ce mois-ci, « L’oiseau » premier extrait avec Bertrand Belin sera publié ce jeudi 6 janvier.