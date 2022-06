Avec son nouvel album "Rêvalité, code couleur violet, M expérimente à nouveau, entouré d'incroyables talents : la bassiste de Bowie, le virtuose du jazz Jon Batiste, mais aussi Mozart et Fellini !

Mister M fusionne avec Docteur Chedid pour ce 7ème opus, sorti vendredi, dont le principe est de réunir les antagonismes. La bête de scène et le musicien perché, mais aussi le rêve et la réalité.

Pour ce disque et cette tournée (d’au moins 200 dates), M a choisi un nouveau code couleur : le violet. Cette « Rêvalité » c'est bien le croisement à la Matrix entre les pilules bleues du rêve et les pilules rouges de la réalité. Avec en guise de fil conducteur une ligne de basse. Pas n’importe laquelle, celle de Gail Ann Dorsey, immense bassiste de David Bowie pendant 20 ans. La concrétisation d’un rêve d’enfant.

Ce fameux "Mogodo" vient d'une berceuse du père Louis Chedid, que Mathieu, le fils, a transformée en danse endiablée. Disco mais aussi rock et funk, avec des sonorités explorées pour son album autour du Mali, cette nouvelle publication de M tient à la fois de la vraie synthèse et de la folle réinvention.

Pendant le confinement Mathieu Chedid est rentré un peu plus dans le « living » et le cœur des français avec ses concerts en direct sur Internet. Des rendez-vous extrêmement suivis où se débridaient ses talents d’artiste-Shiva -qu'on vient d'entendre dans ce solo de guitare - Il en a gardé un nouvel élan de liberté.

Quand M s’offre une rencontre avec Mozart et Fellini par exemple...

8 ans et demi c'est l'âge mental que M est capable de retrouver sur cet album, mais aussi une allusion à "Huit et demi", film chef d'oeuvre de Fellini où le rêve et la réalité se confondent justement. Quant à la mélodie de ce titre c'est une pure madeleine : la 40ème symphonie de Mozart !

Comme un pivot, la chanson ouvre sur une seconde partie de l'album plus douce et intimiste.

Le superbe « Ce jour-là » croise le texte de la grand mère poétesse, Andrée Chedid, les chœurs de la bassiste légendaire Gail Ann Dorsey, l’orgue du virtuose Jazz aux 5 Grammy Awards, Jon Batiste, et le talent de composition de M qui, sur les derniers titres, laisse l'inconscient de Matthieu Chedid parler.

« Rêvalité » le nouvel album de M est sorti le 3 juin dernier, il poursuit sa tournée monstre à France Inter ce vendredi 10 juin, concert double affiche avec l'icône afro-planétaire Oumou Sangaré !