Hommage à l’immense « Bébel » dont la carrière est indissociable des plus grandes musiques de film. Delerue, Sarde, Cosma, de Roubaix ou Morricone bien sûr : c’est bien simple tous les maîtres de la Bande Originale l’ont accompagné.

Portrait de l'acteur Jean-Paul Belmondo à Cannes en 1974. © AFP / AFP

En 50 ans de carrière, Jean-Paul Belmondo a aussi construit une légende discographique. Il suffit d’entendre ces quelques notes du jazzman Martial Solal, pour se remémorer son personnage de Michel Poiccard dans « A bout de souffle » de Jean-Luc Godard.

EXTRAIT A BOUT DE SOUFFLE (Martial Solal)

Quand on pense que Godard voulait un thème au banjo, ça aurait été dommage ! Nous sommes en 1960, c’est le début d’un incroyable pas de deux entre Belmondo et les maîtres de la Bande Originale.

EXTRAIT BO de CARTOUCHE (Georges Delerue)

1962 « Cartouche » : le premier film de Jean-Paul Belmondo avec Philippe de Broca, musique signée Georges Delerue. La vitalité éclatante de Belmondo, rencontre la virtuosité du compositeur du « Mépris » de Godard, et des films de François Truffaut.

EXTRAIT LE MAGNIFIQUE (Claude Bolling)

Et ça vous reconnaissez ? 1973. C’est la musique du film préféré de Belmondo « Le Magnifique ». Toujours réalisé par Philippe de Broca, la BO, cette fois, est de Claude Bolling. Qui fera aussi « Borsalino ». Dans « Le Magnifique », la musique de Bolling parvient parfaitement à accompagner la dualité et l’autodérision du personnage d’espion incarné par Belmondo. Un certain Bob Sinclar…

Mais quel rapport entretenait Belmondo avec la musique ?

A la différence d’autres acteurs, ce n’était pas un très bon chanteur...

EXTRAIT LES MARIE DE L’AN 2 / Michel Legrand

1971 « Les mariés de l’An II » de Jean-Paul Rappeneau, sur une musique originale de Michel Legrand. Mais chanter faux n’empêche pas Belmondo de s’intéresser aux musiques des films dans lesquels il joue. Surtout à partir de 1971, quand il se met aussi à les produire et donc à faire des choix.

LA SCOUMOUNE / FRANCOIS DE ROUBAIX 1972

« La Scoumoune » de José Giovanni, sorti en 1972 se situe dans la Sicile des années 30. Mais la bande son, signée François de Roubaix, s’émancipe du contexte historique pour faire la part belle aux expérimentations électroniques les plus pointues. Les B.O des films de Bébel révèlent ainsi une incroyable audace.

EXTRAIT FLIC OU VOYOU / Philippe Sarde

« Flic ou Voyou » George Lautner, 1979 : le compositeur Philippe Sarde invite un américain trompettiste de jazz qui n’a jamais enregistré en France… Un certain Chet Baker !

Même quand « Belmondo » deviendra une marque, les musiques de ses films ne se formateront pas pour le Box-Office

EXTRAIT PEUR SUR LA VILLE ENNIO MORRICONE

Signée Ennio Morricone, la musique de « Peur sur la ville » d’Henri Verneuil est, selon le spécialiste du genre, Stéphane Lerouge : un « Everest » esthétique jamais égalé pour un film du samedi soir ! En 1981, Morricone accompagne Belmondo sur cet autre sommet…

LE PROFESSIONNEL ENNIO MORRICONE

La musique du « Professionnel ».

Au fond, comme Jean-Paul Belmondo, les musiques de ses films auront réussi ce grand écart sublime, qui unit les formes plus avant-gardistes aux plus populaires.

Les B.O des films de Belmondo (1960/1981) ont été rééditées chez Universal.