Le quatrième album de l'autrice-compositrice Maud Lübeck est un objet aussi délicat qu'indéfinissable. Entre roman musical et B.O de film imaginaire, "1988, Chroniques d'un adieu" accueille les voix de Nicole Garcia, Irène Jacob et Clotilde Hesme.

L'auteure-compositrice-interprète Maud Lübeck © Ph. Lebruman

Aller sur les traces de son « moi » passé, creuser pour retrouver le fossile d’une émotion, et souffler sur les poussières du temps pour l’observer : ce sont des choses que les écrivains savent faire ! Annie Ernaux en particulier. En musique, l’autrice-compositrice Maud Lübeck tente l’aventure.

C’est la voix de la comédienne Irène Jacob que vous venez d’entendre. Elle prend relais de la narratrice sur ce concept-album intitulé « Chroniques d’un adieu ». L’histoire d’un amour adolescent brisé net par un accident de voiture. Une dévastation sur laquelle la Maud Lübeck de l’époque avait tenté de mettre des mots.

« Un jour sur terre » fragments du journal intime que Maud Lübeck recompose (littéralement) 33 ans plus tard. Avec, en guise de fil conducteur, le ruban de la cassette où adolescente elle s’était enregistrée.

Oui en 1988 on achète de la musique sur cassette et on fait aussi SES cassettes ! La cassette devient même l’objet d’un jeu de piste mémorable dans La Double Vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski (en 1991), film qui a beaucoup inspiré Maud Lübeck.

On est donc entre le roman musical et la B.O. Découverte entre autres dans les premières parties de Dominique A, Maud Lübcek cultive cette narration musicale très littéraire mais aussi très cinématographique.

Cette fois c’est la comédienne Clotilde Hesme qui interprète un dialogue fictif entre la narratrice et son amour tragiquement disparu. Dans ces « chroniques d’un adieu » Maud Lübeck ne propose pas seulement de beaux duos - comme elle avait pu le faire avec Alain Chamfort - elle dirige les acteurs de son film imaginaire !

Nicole Garcia dans l’une des plus belles scènes, ou l’un des plus beaux chapitres, de cet album au format indéfinissable. A travers cette liste d’impossibilités : c’est la mort dans ce qu’elle interrompt de la vie qui est parfaitement décrite. Et Lübeck fait de son deuil un récit musical universel.