Dans "Breaking The Thermometer", son nouvel album, la jazzwoman Leyla McCalla continue d'explorer son héritage haïtien, en exhumant les voix de la première radio en langue "kreyòl".

Un demi-siècle de résistance par les ondes ! A Radio Haïti, des hommes et des femmes ont vraiment risqué leur vie pour que « les choses changent ». Affrontant une série de régimes répressifs. Cet héritage est aujourd’hui mis en musique par une artiste hyper talentueuse, l’américaine et fille d’émigrants haïtiens, Leyla McCalla.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En créole haïtien, et sur d’entraînants rythmes afro-caribéens, Leyla McCalla ne fait pas « dans le pathos » comme dirait un certain Bernard Lavilliers !

Ce titre « Fort Dimanche » parle pourtant de la prison politique où les « opposants » étaient torturés et exécutés, pendant la longue dictature Duvalier en Haïti.

La répression a continué ensuite, notamment contre cette Radio décidément « trop » indépendante…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 2003 et sous la menace, Radio Haïti a dû fermer. Reste cette mémoire qui donne lieu à un album hybride, bande son étoffée d’une pièce de théâtre.

« La musique et les histoires d'ici m’ont amenées à une compréhension plus nuancée du pays et de moi-même » raconte Layla McCalla

Violoncelliste hors pair depuis une dizaine d’années, elle reçoit les éloges de la critique outre atlantique pour son mélange de blues cajun, de folk contestataire et de folklore haïtien.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Combien pèse une mémoire ? Interroge Layla McCalla. Et que faire de son passé ? Une conviction : « faire avec » ! C’est-à-dire le transmettre mais aussi se le réapproprier. Comme lorsque Layla McCalla chante le "Bob Dylan haïtien" Manno Charlemagne et cette chanson retrouvée dans les archives de radio Haïti.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Leyla McCalla réorchestre cette mémoire musicale haïtienne, et ajoute ses propres compositions comme sa propre subjectivité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A New York la diaspora haïtienne a donné au monde l’un de ses plus célèbres peintre, Jean-Michel Basquiat, elle a aussi légué ce chant de révolte composé par des exilés, que Layla McCalla a décidé de reprendre « Dodinin » parle des propriétaires de plantation qui se balancent sur leur rocking-chair tandis que ceux qui font les lits dorment par terre !

« Breaking the Thermometer » ce 4ème album de Layla McCalla rappelle que, comme le climat, la démocratie a un thermomètre qu'il ne faut pas exploser.

"BREAKING THE THERMOMETER" le nouvel album de Leyla Mc Calla vient de sortir, vendredi.