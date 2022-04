"Fear of the Dawn" le 5ème album solo du "Guitar Hero" de Nashville est une boule d'énergie créative qui propulse les racines blues-rock américaines dans une nouvelle dimension.

Jack White, musicien, producteur et acteur © Sara Paige

Imaginez que vous vous réveillez en sursaut et qu’au lieu d’allumer la lumière, vous mettiez directement les doigts dans la prise, voilà vous avez une idée de l’effet produit par le nouvel album de Jack White !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Taking me back » ouvre sans ménagement ce 5ème album solo : « Fear of the Dawn » / Peur de l’aube. Jack White semble y regarder ses angoisses en face, pour mieux les exorciser. A l’image de la pochette : code couleur bleu, noir et blanc, où le rocker de Nashville contemple les décombres d’une maison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans ce métal hurlant, pas de litanie, mais la fureur de rebâtir. Virtuose du rock garage, Jack White a le don pour court-circuiter son époque. Comme à Détroit, au tournant des années 2000, avec son duo très analogique The White Stripes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De la décennie White Stripes, et leurs 6 albums, « White » a conservé ce nom celui de son ex- femme et moitié musicale - même s'il vient à nouveau se marier - mais aussi et surtout cette envie de propulser . Une Twilight Zone auquel Jack White fait directement référence sur l’un de ses nouveaux titres.

On pourrait qu’il cherche « la 4ème dimension du rock » et que cet album est comme un vaisseau explorateur !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jack White s’essaye à l’échantillonnage, ici avec un sample du chanteur de jazz Cab Calloway, sur lequel le rappeur Q-Tip est invité. Le tout arrimé à une basse terreuse avant de s’envoler sur les arpèges d’une guitare acoustique, étoilée de synthétiseurs. Tout est permis, direction le futur du rock.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La chanson Eosophobia - de “eoso” racine grecque qui signifie « l’aube » et phobie pour la peur - conjure les démons dans un glam dub audacieux, tandis que le titre “Morning Noon and Night” réactive les expérimentations sonores des Beatles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avant un 2ème volet beaucoup plus calme et acoustique qui sortira cet été, le nouvel album de Jack White est le complément énergétique idéal pour affronter la levée du jour !

"Fear of the Dawn" de Jack White est sorti ce 8 avril sur son label « Third Man Records » et "Entering Heaven Alive" paraîtra le 22 juillet prochain. Juste après ses quelques dates françaises à Lyon, Carcassonne et Paris.