Après trois ans passés hors des radars, Jacques sort de sa retraite pour publier "ça se voit", un nouveau single annonçant enfin son premier album à paraître en février 2022.

Avec sa tonsure et ses bidouillages sonores cela fait déjà 6 ans que Frère Jacques est parmi nous. 6 ans que le strasbourgeois Jacques Auberger sonne les cloches du paysage musical français !

« L’importance du vide » le premier album de Jacques s’apprête enfin à sortir, début 2022. Du vrai brouhaha de vrais gens qui font « rroh » dedans, et aussi des sons de caisse enregistreuse : c’est sa spécialité à Jacques, transformer les bruits du quotidien en instruments de musique. A la cantine de Radio France ça donne ça...

Entièrement composé de sons enregistrésdans la maison de la Radio, le bien nommé « Dans la radio » en 2016, sera le premier morceau « chanté » de Jaques - lui qui faisait plutôt des mixes instrumentaux. Progressivement son électro-pop bruitiste va devenir à la fois plus collaborative et plus internationale, jusqu’à ce que frère Jacques ne parte en retraite...

« Je suis arrivé à la conclusion que tout ce que j’entreprends ne sert que moi et que le plus beau cadeau que je pouvais vous offrir n’était autre que mon absence. Et puis j’ai changé d’avis… »

A déclaré Jacques sur son compte Instagram. Après 3 ans de réflexion dans les montagnes marocaines, il est donc de retour, et ménage parfaitement la chèvre mélodique et le chou expérimental.

Le feuilleté de textures est toujours là, cet empilement de sons qui fait la signature de Jacques, mais le chant est plus pop !

Dernier extrait en date « Ca se voit » tire l’un des fils de ce premier album de Jacques : la question de la disponibilité mentale dans une époque où l’attention est devenue une ressource économique. « J’ai trop d’onglets dans la tête » fait-il chanter à Clémence Qélénnec du groupe La Femme. Alors Jacques propose de « vider le bureau » de nos cerveaux !

« Il n’y a rien de plus vital que le vide de tous les jours » chante encore Jacques. Qui décélère et qui dégonfle, le trop vite et le trop plein de nos quotidiens. Mais tout ça reste chaud, groovy, funky même ! Une ascèse gourmande en quelque sorte. Bref ce n’est pas parce qu’on revient à l’essentiel qu’on doit devenir des moines !

« L’importance du vide » le premier album de Jacques accompagnera vos bonnes résolutions en février 2022, les premiers singles sont déjà disponibles ! Merci Mathilde et à demain !