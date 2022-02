“La Rivière”, le nouvel EP de la franco-américaine Anna Majidson s'apprête à sortir. Sept titres qui propulsent la jeune artiste dans la cour des grands, entre chanson française rafraichissante et RnB élégant.

La compositrice, productrice, musicienne et chanteuse Anna Majidson © Céline Bischoff

En France on a de beaux fromages et aussi une vraie scène RnB ! L’une des voix à suivre s’appelle Anna Majidson.

EXTRAIT NATASHA

Timbre cristallin presque fêlé + groove imparable jamais téléphoné : c’est l’équation « Natasha ». Née il y a 7 ans et signée Anna Majidson, la chanson « Natasha » est littéralement la source de « La Rivière », le mini album que cette chanteuse/autrice/compositrice s’apprête enfin à sortir.

EXTRAIT EN DEUX MOTS

Un RnB made in France qui ne singe pas les productions anglo-saxonnes. Un pont entre les canons de la new soul et le charme suspendu des films d’Eric Rhomer : voilà en deux mots le travail d’Anna MajidsonSon. Et le nom de ce morceau « En deux mots » qui illustre le fragile équilibre auquel parvient la franco-américaine.

Mais a-t-elle naturellement choisi le français ? Au départ non. Anna Majidson se fait repérer en anglais au sein du duo HAUTE qui assure notamment les premières parties d’Angèle.

EXTRAIT HAUTE “SHUT ME DOWN”

Traduction : « J’ai parfois besoin de me sentir moi-même. Et personne d’autre ». Tout était dans ce petit tube. Anna Majidson cherchait sa personnalité artistique, sa « subjectivité » musicale. Elle l’a trouvée, à cheval sur sa double culture, et entourée d’autres talents.

EXTRAIT SOLEIL CENDRE

David Numwami artiste belge très prometteur est invité sur le titre « Soleil Cendre ». Blasé complice historique du duo HAUTE signe quelques productions ainsi que l’excellent Lewis Ofman ou Sacha Rudy qui collabore avec Eddy de Pretto et le rappeur Laylow. C’est avec ces affluents que « La Rivière » d’Anna Majidson a fait son lit !

EXTRAIT POUSSIERES

« Poussières » au pluriel clôture cet opus avec une grâce évanescente et un crescendo accrocheur ! Et au milieu du paysage musical français coule désormais Anna Majidson !

"La rivière” le deuxième mini album d’Anna Majidson sera disponible le 25 février prochain. Et elle sera en concert le 3 mars au Popup à Paris.