L'ex leader des Libertines et des Babyshambles s'est installé en France loin du tumulte londonien. Avec son acolyte Frédéric Lo, il s'apprête à publier un album introspectif et délicat conçu, au propre comme au figuré, au bord d’une falaise. A Etretat.

Peter Doherty & Frédéric Lo © Nicolas Despis

Il était une fois un ex enfant terrible du rock anglais. Un jour qu’il « attendait le retour à la vie », après une phase de désintoxication, il a pleuré en écoutant une mélodie… C’était celle du compositeur et arrangeur français Frédéric Lo. 12 chansons plus tard ils publient ensemble cette splendeur !

EXTRAIT The Fantasy Life of Poetry & Crime

« The Fantasy Life of Poetry and Crime » a été conçu, au propre comme au figuré, au bord d’une falaise. A Etretat. En Normandie. Là où vit désormais Pete Doherty. Loin des abîmes de sa vie à l’époque des Libertines ou des Babyshambles. Mais toujours en équilibre au-dessus de ses gouffres intérieurs.

EXTRAIT Yes I Wear A Mask

« Yes I wear a mask / oui je porte un masque ! / dedans come dehors / pour cacher tous mes crimes ». Dans la poésie de Pete Doherty le réel sanitaire se tord. C’est aussi du premier degré que l’on peut désintoxiquer sur cet album, et retrouver quelques repères littéraires !

EXTRAIT LIVE TRIPLE AFFICHE The Epidemiologist

« The Epidémiologist » pas facile à dire et encore moins à chanter ! C’était en live sur France Inter quand Pete Doherty et Frédéric Lo sont venus présenter leurs chansons en avant-première. Dans ce titre, Doherty convoque l’écrivain Emile Ajar alias Romain Gary, sa femme l’actrice Jean Seberg, mais aussi Daniel Darc. Chanteur de Taxi Girl et défunt poète pour qui Frédéric Lo préparait un hommage collectif.

A Pete Doherty il avait proposé la chanson « Inutile et hors d’usage » et Doherty trouvait que ça lui allait très bien ! Ainsi commença cette rencontre créative arrosée de Calvados.

EXTRAIT You Can't Keep It From Me Forever

Pop imparable, symphonie romantique, rupture au clavecin ou guitare qui change de couleur au fil d’un morceau, la musique de Lo connait tous les "coups" mais reste imprévisible, exactement comme les textes de Doherty !

EXTRAIT ROCK AND ROLL ALCHEMY

Le titre “rock and roll alchemy” incarne cette belle entente entre un orfèvre de la chanson française et un punk anglais déchu, qui se retrouvent dans le seul pays auquel ils appartiennent vraiment, les chansons.

“The Fantasy Life of Poetry & Crime” de Pete Doherty et Frédéric Lo sort ce vendredi 18 mars. Le duo sera en concert le 8 avril à Rennes au Festival Mythos et le 5 mai à Paris au Trianon.