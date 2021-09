Le claviériste Hervé Salters publie un nouvel album, et ça groove ! "Party Like A Human" est à l’image de sa pochette : une tentative pour réunir les signaux de ce drôle de siècle. De Trump à Pikachu, en passant par les pigeons électriques !

Il aurait pu s’appeler « Capitaine EDF » il a choisi « General Elektriks » pour porter son projet d’électro funk.

Un homme isolé en haut de sa tour envoie message sur message par pigeon électrique : c’est ce que décrit « Electric pigeon » titre en forme de vignette de bande dessinée. Une saynète absurde où la voix en pointe du General Electricks croise le flow télégraphique du MC Californien « Lateef The Truth Speaker ». La Californie ça a longtemps été l’autre patrie du Général…

Après Londres, et avant Berlin, où il vit désormais, Hervé Salters, ancien clavier pour M, s’est installé à San Francisco. C’est là qu’il s’est lié à un collectif de hip hop et a crée son propre tube.

Sorti il y a une dizaine d’années « Raid the radio » est à la fois un programme et un manifeste pour défendre d’autres couleurs musicales sur les ondes.

Hervé Salters y est toujours fidèle avec son chatoyant Clavinet-C. Son piano électrique fétiche qui est aussi celui de son maître, Stevie Wonder.

Si le piano est un instrument à cordes frappées, le Clavinet C devient une véritable percussion dans les années 60/70. Mais plutôt que de le sampler, Hervé Salters le reprend et le détourne. Avec ses synthés vintage, il créé des textures mutantes.

Post apocalyptique et intergalactique, la grande fable en 3 tableaux « Cosmic Check » qui clôture quasiment ce 7èmealbum nous embarque dans un voyage dissonant comme l’époque. On retiendra ce slogan « One foot one the Grave, one foot on the stars » / « Un pied dans la tombe, un pied dans les étoiles » !

« Party Like a Human » de General Elektriks sort ce vendredi !