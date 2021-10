Une voix d'une exceptionnelle douceur, réparatrice de tous les maux, Michael Kiwanuka est de retour avec un titre plein de force et d'espoir "beautiful life"

Une voix à part même, celle du chanteur et guitariste anglais d’origine ougandaise, Michael Kiwanuka, auteur du titre « Home Again » issu de son premier album qui a fait chavirer nos cœurs en 2012.

C’est avec ce morceau qu’il fut érigé en digne héritier voire réincarnation d’une grande voix de la soul. Cette icône l’avait particulièrement marqué depuis son adolescence, après qu’un ami lui ait offert ce disque.

Kiwanuka a le don, comme son idole Otis Redding, de composer des chansons stellaires et universelles. Inspiré par la soul des années 70, convoquant aussi bien le « What’s Going On » de Marvin Gaye que les sonorités folk de Bob Dylan ou le pur gospel .

Avec ses ballades chargées d'émotion, parlant d’inégalités, d'amour, de réconfort et d’espoir, l’auteur-compositeur-interprète, qui un temps assurait les premières parties d’Adèle, et acclamé par la critique, a su s’imposer durablement en seulement trois albums, raflant de nombreuses récompenses.

Comment fait-il pour ne pas tomber dans le désuet ?

Il s’entoure des bonnes personnes, le producteur Danger Mouse, notamment, ancien membre du duo Gnarls Barkley à qui l’on doit « Crazy ». Il a apporté des arrangements rétro léchés du plus bel effet pour que la magie Kiwanuka opère, en variant les couleurs ; du blues hypnotique, de la soul éclatante, du folk lancinant, en passant par du rock psychédélique.

Cette chanson, « Hero » a été utilisée pour le générique de la série « The get down », qui retrace la genèse de la culture Hip-hop née à New York. (Au passage, c’est la série la plus chère de l'histoire de Netflix avec un budget de 120 millions de dollars, avant d'être détrônée par The Crown !).

La musique de Kiwanuka avait déjà été choisie pour la série de Reese Witherspoon et Nicole Kidman, « Big little lies » car il sait émouvoir comme personne son public avec son interprétation à fleur de peau.

Pas étonnant que ce soit de nouveau par le biais de l’image, cette fois-ci, pour un documentaire Netflix que Kiwanuka, fasse son grand retour aujourd’hui en attendant son nouvel album.

Son titre « Beautiful Life » accompagne « Convergence : Courage In a Crisis » réalisé par l’oscarisé, Orlando von Einsiedel qui raconte comment des héros du quotidien, à tous les niveaux de la société, vont relever les défis du Coronavirus

« Beautiful life » Le nouveau single de Mickael Kiwanuka, est déjà disponible et en playlist sur France Inter.