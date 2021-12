On écoute la Palme d’Or ! Au panthéon des Bandes Originale il y a « Pulp Fiction » autre Palme d’or, et à sa manière, dans « Titane » Julia Ducournau marche dans les pas de Quentin Tarantino.

"Titane" film réalisé par Julia Ducournau avec Vincent Lindon, et Agathe Rousselle, bande originale : Jim Williams © Carole Bethuel

« She’s not there » sublime chanson pop des Zombies ressurgit grâce à « Titane ».

Comme chez Tarantino, le choix des musiques additionnelles permet de découvrir des trésors. Elle a aussi un rôle aussi dans la mise en scène la musique. « She’s not there » / « Elle n’est pas là » parle pour cette héroïne meurtrière qui se fait passer pour le fils disparu d’un capitaine de pompier, et qui, le temps d’une danse, s’abandonne à sa nouvelle identité.

La musique a aussi une fonction de décalage…

Le personnage de Vincent Lindon, capitaine de pompier montre à une jeune recrue comment faire un massage cardiaque en rythme pour tenter de sauver une vie, et chante la Macarena, qui a le tempo parfait pour ça ! Une note comique se télescope dans l’instant tragique. Les spectateurs eux même se remettent à respirer…

La musique est une porte de sortie. On évite de rajouter une lumière glauque sur une scène de tuerie ! Comme avec cette chanson italienne qui sert de fond sonore à un petit massacre…

Interprétée par une jeune fille de 20 ans Caterina Caselli en 1966 cette pop song italienne déphasée amène, comme chez Tarantino, une légèreté ironique dans une scène de violence. Et en même temps « Nessuno Mi Puo Giudicare »/ « Personne ne peut me juger » raconte très bien le personnage de la jeune fille assassin.

Cette Sarabande d’Haendel vous la reconnaissez peut-être, on l’entend dans Barry Lindon de Stanley Kubrick. Ici retravaillée par le compositeur Jim Williams, elle devient aussi mutante que les personnages. Au-delà des musiques additionnelles, « Titane » a sa propre voix, avec une bande son originale qui épouse la trajectoire du film « du pulsionnel au sacré ». Et c’est là où la Tarantina fait plus fort que le Tarantino !

« Titane » de Julia Ducournau est sorti en DVD et Blu-ray, on retrouve sa bande-originale en CD et en écoute sur les plateformes.