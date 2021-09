A l'occasion de la sortie de "No Time To Die", le 25ème opus de la franchise 007, retour sur les bandes originales qui ont accompagné les aventures cinématographiques de l'agent Bond.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ca y est, mainte fois repoussé, le 25ème James Bond est présenté en avant-première ce soir. Comme pour tous les opus il a une chanson titre portée par un artiste phare de l’époque. Cette fois c’est Billie Eilish qui accompagne la mue de l’agent 007 en héros fragile. Son « No Time to Die » réalise déjà la meilleure performance de tous les temps pour une chanson de James Bond. Et pourtant, y avait du niveau !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Inoubliable « Skyfall » en 2012 par la chanteuse britannique Adèle. Un tube qui incarne bien le pari james bondien : la rencontre entre la singularité d’un artiste contemporain et le respect des codes de la franchise.

Et quels sont ces codes ?

Un décor symphonique… Ici interprété par la Philharmonie de Prague.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Puis une vibration électrique souvent à la guitare…

Classicisme racé et modernité sans peur : c’est ce qui caractérise l’agent 007. Deux données mises musique pour la première fois par John Barry pour « Dr No » en 1962.

Et de quand date le premier tube de James Bond avec des paroles et une voix?

1964 !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Goldfinger » première chanson officielle de James Bond et premier classement de 007 dans le hit-parade. La voix c’est celle de Shirley Bassey, qui est un peu la « James Bond girl officielle » celle qui a enregistré le plus de chansons thématiques. Mais peu à peu le principe va évoluer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Live and let Die » le générique de « L’Heure de vérité » sur « Antenne 2 » mais aussi l’excellente BO de Sir Paul McCartney pour « Vivre et laisser mourir » en 1973. L’idée c’est d’aller chercher un artiste puissant et de créer un succès presque autonome.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

1995 Tina Turner « Goldeneye » sur une musique d’Eric Serra le compositeur de Luc Besson. Bien sûr il y a aussi eu Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Alicia Keys et j’en passe. Mais pour moi le sommet du genre c’est ça :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Citer Sigmund Freud, déconstruire le mythe Bond et l’allonger sur le divan il fallait le faire ! En 2003 Madonna a fait entrer James Bond au 21ème siècle !

« No Time to Die » le dernier James Bond il sort la semaine prochaine !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Diggers Factory publie un coffret vinyle des plus grands thèmes de la saga Bond, dans une orchestration de la Philarmonie de Prague.