Elle n’a pas encore 20 ans et laisse déjà son emprunte pour des décennies. « Happier than ever » l’installe durablement comme artiste et plus comme phénomène.

« Happier than ever » (plus heureuse que jamais) le très attendu deuxième album de cette « petite génie » est sorti cet été, et on pourrait facilement dire que c’est le fameux « album de la maturité ». Il s’ouvre d’ailleurs sur ce titre « Getting older » (prendre de l’âge).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais plus qu’un essai transformé, voilà qui installe durablement Billie Eilish comme artiste et plus comme phénomène.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jusqu’ici Billie c’est cette gamine aux cheveux colorés qui a tout raflé aux Oscars de la musique, les Grammy, à seulement 18 ans. Recordwoman des ventes et des écoutes qui fait danser sur des tubes macabres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« NDA » petit bijou sorti des entrailles du futur, poli comme toujours avec son frère Finneas O'Connell confirme la Billie’s Touch. Mais la force de ce nouvel album ce n’est pas seulement sa production habile ou son phrasé embué emprunté aux ténors du rap en mode mineur.

C’est l’alliance d’une extrême puissance et d’un minimalisme radical ! Un peu comme si le Rimbaud du 21ème siècle était une femme et faisait de la pop à Los Angeles. D’ailleurs, d’après une étude publiée en août, parmi les artistes toutes générations confondues qui ont le plus vocabulaire le plus varié, la rimbaldienne Patti Smith est première, et Billie cinquième !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Comme sur ce titre « Your Power » qui évoque l’abus dont elle a été victime - et au-delà tous les abus de pouvoir - il y a dans la justesse des mots, le souffle, l’interprétation, la connivence avec celle ou celui qui l’écoute, une dramaturgie exceptionnelle, faite de peu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Si « Happier than ever » le deuxième album de Billie Eilish est en apparence une antiphrase, c’est aussi un mantra. Billie qui s’affiche en blonde platine désabusée sur la pochette n’est pas une victime de « l’icônariat » c’est un guide pour affronter la formidable aventure d’être soi.

« Happier than ever » le deuxième album-événement de Billie Eilish est un partenariat France Inter et elle nous accorde aujourd’hui un entretien exceptionnel chez Augustin Trapenard dans Boomerang après le journal de 9 h !