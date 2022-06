Après deux EP dansants, Dombrance signe "République Electronique", son premier album. Le trublion du remix viendrait-il d'inventer un genre : l'électropolitique ?

L'artiste de musique Dombrance © Sébastien Dolidon

C'est une histoire électronique de la Vème République ! Une fresque musicale qui démarre en 1958 avec de Gaulle et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec Emmanuel Macron. Son objectif (ambitieux) : traduire en électro les pulsations des différents mandats présidentiels. Raconter par le son ce que représente chacune de ces séquences politiques. A commencer par la France du Général !

EXTRAIT DE GAULLE

« Un mélange de gravité, d’édification et d’espoir » c’est ainsi que le père de ce projet le musicien français Dombrance décrit cette composition sur les années De Gaulle (1958-1969). Une période de reconstruction après la Libération, de révolutions techniques et technologiques, de désirs d’émancipation aussi… Résultat : post mai 68 et avant les effets du premier choc pétrolier, ça swing sous Pompompidou.

EXTRAIT POMPIDOU feat Sarah Rebecca

Avec les improvisations de Sarah Rebecca c’est l’insouciance d’une France de la fin des années 60 et du début des année 70 qui se raconte sur fond de groove synthétique comme une robe en polyester ! 1969-1974 : le mandat Pompidou passe du noir et blanc à la couleur comme le traduit le clip tout en archives grâce à l’INA, partenaire du projet.

Un projet d’électro-politique une nouvelle "discipline" qui a vue le jour en 2018 ! Lorsque Dombrance s’est lancé dans le récit électronique de la vie politique française…

EXTRAIT RAFFARIN

Jean-Pierre Raffarin premier ministre de la « positive attitude » et du néo-disco sous Jacques Chirac de 2002 à 2005 !

C’est avec ce « Raffarin » que Dombrance a démarré sa carrière d’électro-politiste. Suivront pléthore de singles de François Fillon à Obama sortis sur le label du rémois Yuksek. Aujourd’hui cette « République Electronique » de Dombrance c’est à la fois son premier album et aussi un peu sa thèse.

EXTRAIT HOLLANDE

Une « French Touch » qui a la gueule de bois après les attentats de 2015 voilà ce que charrie le titre consacré au mandat de François Hollande (2012-2017), avant l’arrivée de la start-up nation d’Emmanuel Macron.

EXTRAIT MACRON

Le tempo s’accélère au rythme de l’hyper transformation du monde, et des gestions de crise en cascade.

Si les pionniers de l’électro Pierre Schaeffer et Pierre Henry ont tenté d’inventer le langage musical de la modernité, Dombrance propose ici une sorte de rétrospective des "aventures de la modernité" sous neuf présidents. Interrogeant les enthousiasmes d’hier et leur contre-coups aujourd'hui.

"République Electronique" le premier album de Dombrance est disponible depuis vendredi, il démarre une série de concerts en France notamment à Lourmarin pour le festival "Yeah" ce samedi 4 juin.