"Off the Record", le premier documentaire sur Laurent Garnier, évite les boursouflures égotiques, mise sur le collectif, et valorise le récit politique du mouvement techno.

Le DJ, compositeur et producteur de musique électronique Laurent Garnier lors de l'Atlantida Mallorca Film Fest le 28 juillet 2021 à Palma de Majorque, Espagne. © Getty / Juan Naharro Gimenez

Mais que vient faire Sacha Distel dans un film sur un pionnier de la house en France et activiste du mouvement techno, Laurent Garnier ? Réponse : c’est un sourire, un contre-pied. Comme dans ses mix fabuleux, Garnier manie parfaitement l’ironie pour le premier film qui lui est consacré.

Extrait de la fausse bande-annonce du documentaire « Off the Record », réalisé par le jeune Gabin Grivoire. Une manière pour Laurent Garnier de dégonfler les procès en boursouflures égotiques. Et de se moquer de son french accent…

Aux mi-temps des années 80, Laurent Garnier, 18 ans, arrive à Londres, la ville où tout est permis, comme apprenti maître d’hôtel à l’ambassade de France. Il se retrouvera DJ dans le club mythique de l’Haçienda à Manchester !

Mais le documentaire n’est ni « sa vie, son œuvre » ni l’adaptation de son autobiographie « Electrochoc » sortie en 2003. C’est un film à la fois pour les initiés et pour les néophytes. Avec plusieurs niveaux de lectures, comme un bon set de DJ !

Il y a la petite histoire, celle de Laurent Garnier un des plus grands DJ au monde, petit-fils de forains, qui a commencé en se fabriquant une mini discothèque dans sa chambre…

Et puis il y a la grande Histoire celle de la dernière révolution musicale majeure !

Dans le documentaire défilent tous les grands noms du mouvement techno house, dont Carl Cox et Jeff Mills, mais aussi Derrick May avec le son de Détroit qu’on entend sur ce « String of life ». C’est lui qui va le plus influencer Laurent Garnier. Il a une révélation : devenir l’un des soldats de cette musique en Europe.

Comme on l’entend sur le bien nommé « Promise land » de Mad Ben, extrait de la BO conçue par Laurent Garnier pour le film, l’autre niveau de lecture, c’est le politique. Parce que le mouvement techno s’est construit comme utopie collective contre l’hyper individualisme, parce qu’il permet l’émancipation et l’affirmation des singularités et des « minorités ». Mais question : est-ce toujours politique ?

Réponse du film : « le dancefloor doit être politique » ! Même si l’électro sert aujourd’hui de support commercial, les clubs sont des lieux de réunion, d’échange et de citoyenneté, En Géorgie à Tbilissi par exemple. Mais aussi en France, où pourtant la nuit et ses DJ n’ont pas été considérés comme acteurs du secteur culturel pendant la crise sanitaire. Le film prouve le contraire ! Et Laurent Garnier a invité la ministre, Roselyne Bachelot, à la projo’...

« Off the Record » présenté par Laurent Garnier et le réalisateur Gabin Rivoire, fait la tournée des cinémas de France tout le mois de novembre :