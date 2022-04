La jeune française à la voix de rêve publie enfin son premier album "Bedroom Walls". Entre berceuses de jour et journal intime sonore, inspiré par Franck Ocean, les podcast et la copla espagnole !

L'artiste de musique November Ultra © Pauline Darley

Dans un siècle aussi baroque, il fallait s’y attendre la musique de chambre fait son grand retour : on appelle ça de la « bedroom pop » ! Une pop d’intérieure, dans tous les sens du terme, intimiste et faite maison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Bedroom walls » donne son nom et son ton au premier album de November Ultra, tissé dans le cocon d’une chambre où l’on se confie aux murs, à sa guitare et à ses notes vocales.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est parce qu’elle n’osait pas chanter en public que November Ultra s’est mise à bricoler sa pop comme un journal intime, et en anglais parce que c’est joli, mais aussi pour que sa mère comprenne pas !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette chanson « Le manège » fait tournoyer les sonorités comme des flocons dans une boule à neige. Elle est devenue la meilleure ambassadrice du style « November Ultra ». Une voix troublante à la Hannah Reid, la chanteuse de London Grammar, et une structure qui bifurque sans cesse.

Et le nom November Ultra ça vient d’où ?

D’une mixtape signée du rappeur Franck Ocean et qui s’appelait « Nostalgia Ultra ». C’est l’une des influences majeures de cette jeune fille qui a grandi à Boulogne Billancourt avec des parents qui lui disaient « les enfants d’ouvriers ne deviennent pas artistes ».

Autre source capitale : Papi Ramon. Le grand père espagnol. Et son goût pour la copla, proche du flamenco, ce chant dont on entend le souvenir dans ce titre inédit, qui dure au total de plus de 9 mn!

«J’aime bien la musique quand on ne sait pas trop où elle nous emmène » assure November Ultra

Et on la croit !

En avant-première sur France Inter cet autre inédit « Septembre » dont le jeu de textures rappelle l’écriture sonore d’un podcast. Avec ces reliefs changeants au fil des sons et des filtres, November Ultra propose un infini voyage autour de sa chambre!

November Ultra sort son premier album “Bedroom Walls” ce vendredi 8 avril et sera à l’affiche du Printemps de Bourges le 22 avril prochain !