Y’a pas que les rappeurs qui maîtrisent l’art de la sortie impromptue Nicolas. Patti Smith, l’icône rock absolue, a mis en ligne un nouvel enregistrement, après une décennie de silence phonographique « Live at Electric Lady ».

La chanteuse et musicienne de rock, poète et écrivaine, peintre et photographe Patti Smith © Getty / Elena Di Vincenzo/Archivio Elena Di Vincenzo/Mondadori Portfolio

Sur ce sur ce mini-album figure le revigorant « April Fool » extrait du dernier album en date de Patti Smith "Bonga", c’était en 2012.

En tout 7 titres ont été non pas exhumés, mais fraîchement captés aux mythiques studios « Electric Lady » fondés par Jimmy Hendrix à New York. C’est là que Patti Smith avait enregistré « Horses », son album totémique, dont la poésie irradie encore, 46 ans plus tard...

« Birdland », « Ghost Dance », « Broken Flag » : Patti a réinterprété ses classiques lors de cette performance live, avec, comme elle le dit, « toutes ses possibilités de risques et de révélation »

Et quelle fut la révélation ?

Stevie Wonder ! Un des principes de cette nouvelle collection lancée avec la plateforme Spotify, c’est aussi d’expérimenter des reprises inédites.

« Blame it on the sun » a été enregistré dans les mêmes studios par Stevie Wonder en 1972, pour son album « Talking book ». « Livre parlant » ça lui va bien à Patti Smith. Elle qui publie aussi bien des chansons que des poèmes ou des récits. Pour l’autre reprise inédite de cette session « Live at Electric Lady », Patti évidemment opté pour le Prix Nobel de Littérature.

« One two many mornings » / « Un de ces matins de trop » / sublime chanson de rupture extraite de « The Times there a changin’ » de Bob Dylan.

Oui les temps sont « en changement ». Et avec cette expérience ou la newsletter qu'elle publie sur la plateforme Substack, Patti Smith montre que génération "dite des boomers" a sûrement des choses à apprendre aux digital natives !

« Live at Electric Lady » de Patti Smith est disponible exclusivité sur Spotify