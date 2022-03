Un peu peu de chaleur humaine dans ce monde chamboulé. Cléa Vincent signe un mini disque de six titres inspirés par une tournée en Amérique Centrale. Le pouvoir exutoire et révolutionnaire de la fête irradie le nouvel opus de cet oiseau rare de la pop française.

Soudain quelques notes de piano house résonnent au milieu de nos ténèbres. Ca fait bizarre, mais c’est salutaire !

De sa tournée en Amérique centrale avec ses musiciens, Cléa Vincent a rapporté un petit album souvenir Tropi-Cléa 3 ! Troisième volet d’une série qui conjugue son tropisme tropical et ses influences « années 80 ». Je pense à ce genre de pépite…

Bandolero « Paris Latino ». Sorti en 1983. Robes flamenco. On chante en espagnol, en anglais, et en français ! Depuis ses débuts et son premier album en 2016, Cléa Vincent s’inscrit dans cet univers à la fois électro disco et latino.

Mais sous l’apparente légèreté se faufile un discours plus séditieux…

Qui tient à quoi ? Le Brésil !

« Bidonville » de Nougaro, composé par le brésilien Baden Powell ! Une merveille qui trône comme un portrait d’ancêtre au-dessus de Cléa Vincent. C’est la samba et la bossa qui l’ont construite lors de sa formation musicale. Marquée par la figure du compositeur de génie qu’était Baden Powell.… Ce nouveau recueil de titres en porte la trace…

Xela, c’est l’autre nom de Quetzaltenango ville du Guatemala forte en traditions indigènes. « Dans le bal de ta folie » chante Cléa Vincent qui convoque la grande tradition du carnaval, et plus largement des instants festifs où l'oublie son "être social" et où tout est à nouveau possible.

Composé avec ses camarades musiciens, ce mini album de réminiscences réaffirme un principe : se souvenir de la fête c'est déjà réactiver son pouvoir !

“Tropi Cléa 3” c'est le nouvel opus de Cléa Vincent dont vous venez de découvrir 3 des 6 titres. Sortie prévue le 18 mars prochain !