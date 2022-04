Sur ce nouvel album S.H.A.M.A.N.E.S, la percussionniste, chanteuse et compositrice Anne Pacéo s'est plongée dans un rite universel, le chamanisme. Il en ressort une musique spirituelle et fédératrice.

Pour soulager les corps et les esprits ! Ca existe depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures. Avec sa voix et son tambour, le chamane sert de guide entre le visible et l’invisible. La percussionniste, chanteuse et compositrice Anne Pacéo s’est replongée dans ce rite universel.

Disons-le tout de suite S.H.A.M.A.N.E.S.au pluriel fait un bien fou. L’album a poussé au début du printemps sous des louages unanimes. C’est l’œuvre douce et puissante d’une artiste française connue comme « batteuse » (même si elle n’aime pas le mot) aux côtés de Jeanne Added et Mélissa Laveaux. Meneuse de différents groupes, et talent inclassable qui plane loin de ses bases jazz.

Dans ce titre « Reste un oiseau » Anne Pacéo pose les baguettes et s’élance avec sa comparse d’écriture Marion Rampal Tissé dans une sorte de transe vocale aérienne. On décolle et on aperçoit la Terre vue du ciel !

Y a-t-il une dimension écologique dans ce disque ? En tous cas une conscience de ce que nous avons en commun et de ce qui nous relie d’un bout à l’autre du globe.

En accompagnant son grand-père au seuil de sa mort, Anne Pacéo lui a soufflé cette mélodie « Here and Everywhere », cette composition fut la première de l’album et son élément déclencheur. Un pas vers l’au-delà et vers cette culture chamanique que l'on retrouve partout de l’Amérique du Sud à la Sibérie !

En jouant sur les textures, les voix, et les instruments de différentes régions du monde, l’album d’Anne Pacéo semble venir de quelque part comme de partout. Une sorte de mondialisation spirituelle qui n’aurait rien à vendre !

S.H.A.M.A.N.E.S d’Anne Pacéo est disponible depuis le 25 mars et elle est actuellement en tournée, quelques dates : le 21 avril au théâtre des Gémeaux à Sceau, le 22 avril à Toulouse et le 23 juin à Paris.