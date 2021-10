Reporté pour cause de pénurie de matériau chez les fabricants de vinyles, le nouvel et cinquième album de James Blake est enfin dans les bacs. Un sommet de soul avant-gardiste et de romantisme digital.

Avec un nom pareil, choisi en hommage au peintre et poète britannique, William Blake, il avait annoncé la couleur : romantique.

Chez James Blake les pulsations cardiaques se transforment en phrases musicales, les pensées en textures électroniques, les émotions en couleurs vocales. Le tout étalonné par le numérique. Du grand art !

« Friends that break your heart » / les amis qui vous brisent le cœur, le 5ème album de James Blake, poursuit dans la veine dub-step lyrique des précédents. 5 opus en 10 ans, et tous des chefs d’œuvres, comme « Overgrown » en 2013, et son « Life Round here ». Une pure définition du style "Jamesblakien".

Depuis 2014 quelque chose a changé néanmoins et ça s’entend de plus en plus. Blake est désormais un « Englishman in Los Angeles ». Producteur pour Beyoncé ou Jay-Z, entre autres, et co-auteur de BO comme celle du film Black Panther. Sa palette musicale s’est modifiée et enrichie. James Blake prend un tournant R’N’B !

« I’m so blessed your’re mine » qu’on vient d’entendre est une lettre reconnaissante et intranquille à l’être aimé. Car il y a toujours quelque chose qui tremble chez James Blake. Mais ici le romanisme s’aventure sur des pentes plus dansantes. Quant au titre « Say what you will » il est à l’image de ce nouvel album : un sommet vocal et stylistique de soul avant-gardiste !

James Blake qui peignait déjà de beaux disques a réussi le plus vulnérable et le plus sincère des autoportraits. En pleine surenchère narcissique ce « Friends that break your heart » nous rappelle que le poison vient de la comparaison !