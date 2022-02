Projeté dans le cadre du Festival international de films sur la musique à La Gaité Lyrique, ce documentaire de Marc Collin tente de percer le mystère du vivier de la musique électronique française qu'a été la ville de Versailles.

Pour fêter la réouverture des discothèques, clubs et autres boîtes de nuit, bref des endroits où on danse fort et on transpire ensemble : célébrons ce fleuron des pistes de danses qu’est notre « french touch » !

Air, Phoenix, Etienne de Crécy, Arnaud Rebotini : comment expliquer qu’à la fin des années 90, Versailles, ville symbole d’une France conservatrice, soit devenue l’épicentre d’une scène musicale explosive au rayonnement international ?

Alors pourquoi Versailles ? Oui « Why Versailles ? » C’est l’excellente question posée le documentaire qui ouvrira le prochain festival international de films sur la musique, le FAME !

Le réalisateur du film « Why Versailles ? » et membre actif de cette scène : c’est Marc Collin, fondateur entre autres de Nouvelle Vague, et d’Ollano qu’on écoute en ce moment. A travers un dispositif de docu-fiction il tente de répondre à sa question…

Et disons qu’il fait une réponse en « multipistes » ! Moi j’ai retenu la piste Jules Ferry. Lycée qui va voir s’agréger une bande de glandeurs décidés à tromper l’ennui de la ville avec la musique. Parmi eux de nombreuses signatures qui feront la_ french_ touche’…

Le film rapporte que l’expression « french touch » serait apparue la première fois dans un article sur Etienne de Crécy (qui sort Superdiscount en 1996/97). De Crécy, Nicolas Godin et Jean Benoît Dunkel, futurs membres de Air, et quasiment tous les autres, font partie de cette « génération Jules Ferry ».

La génération Jules Ferry écoute l’album « Melody Nelson » de Gainsbourg dans le noir…

Elle rêve des _raves _de l’époque, et grandit aussi avec les nouvelles machines, expériences au sampler et house filtrée. Mais surtout, la génération Jules Ferry a un côté sale !

Les Négresses vertes, Les Satellites, ou encore OUI OUI le groupe de Michel Gondry, tous viennent de Versailles et influencent cette génération Jules Ferry. Ainsi ce que rappelle « Why Versailles ?» c’est que la grande soeur de la très « chic » french touch, c’est le punk !

« Why Versailles ? » de Marc Collin sortira en salles le 9 mars et sera projeté demain (17/02) pour l’ouverture du FAME, le Festival International de films sur la musique, à la Gaîté Lyrique de Paris. Retrouvez toutes les infos sur le FAME 2022 sur le site de La Gaité Lyrique