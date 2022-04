"Louise Attaque" de Louise Attaque ave ses sonorités 100% acoustiques, son petit accent aveyronnais et son violon dingue dénote dans le paysage FM de 1997. Le groupe va conquérir les foules en concert, et le disque deviendra le premier album rock le plus vendu en France.

Sur la pochette elle a de grands yeux écarquillés dessinés au feutre noir sur papier craft, comme si elle n’en revenait toujours pas. Louise Attaque a 25 ans et son premier album est un monument ! Un disque qui a battu des records avant même de passer à la radio. Ce soir-là à Rennes, tout le monde connait déjà la chanson…

Dire qu’au départ « Je t’emmène au vent » est un intermède, un truc que le chanteur-parolier de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, joue par bribes dans les concerts. Mais ça prend ! Alors les 4 garçons de Louise Attaque vont terminer et enregistrer la chanson pour leur 1er disque. Problème : ce futur hymne n’en est pas un pour la FM. On y joue plutôt ça…

Les Spice Girls, Andrea Boccelli, 2 B Free ! Avec ses sonorités 100% acoustiques, son petit accent aveyronnais et son violon dingue… Louise Attaque est je cite « hors format ».

Sur la démo de « Ton invitation » dont Jacques Audiard futur Palmé d’Or va réaliser le clip, tout est là. Nerveux, dense, farouchement humain. Pour jouer dans les bars c’est le personnage de Louise qui écrit à la place du groupe…

« Monsieur, ou bien Madame, mes amis voudraient jouer chez vous ! »

Et ça marche ! Louise Attaques sillonne particulièrement les salles bretonnes et parisiennes.

Signé sur le label indépendant Atmosphérique, Louise Attaque va réaliser son rêve : enregistrer avec Gordon Gano, leader des « Violent Femmes », son groupe de punk-folk américain vénéré. Le nom de Louise Attaque vient de là, mais c'est aussi une manière « d'assumer la féminité que la plus-part des groupes de rock refusent… » déclarent alors les garçons dans Libération !

Ah toutes les Léa s’en souviennent, ça on leur a chanté la chanson ! Après le succès du bouche à oreille et les premières ventes phénoménales, les radios vont prendre le relais. L’album dépasse les 2,5 millions d’exemplaires la 1ère année, loin devant les scores des illustres Noir Désir et Mano Negra. Louise a attaqué l’Histoire du rock par surprise !

« Louise Attaque » le 1er album de Louise Attaque a été remixé et réédité en coffret avec un livret de 28 pages pour fêter ses 25 ans. Le groupe donnera 6 concerts gratuits le 26 avril à Paris l’Elysée Montmartre, retransmis en livestream.