On le savait parolier, chanteur, compositeur et aussi acteur et illustrateur à ses heures perdues : Philippe Katerine présente "le mignonisme". Un courant multi média né du confinement, qui fait l'objet d'un livre et d'une exposition.

Dans une époque pleine de « ismes » en voici un nouveau : le « mignonisme » ! Mélange de philosophie, de courant artistique et de n’importe quoi, conceptualisé par Philippe Katerine.

Eh oui ! Même dans le dépeçage d’une langoustine il y a quelque chose de mignon. « C’est une question d’optique » nous dit Philipe Katerine. « La langoustine » fait partie du recueil de quatre titres qui accompagne le livre et l’exposition « mignonisme ». Premières tentatives de théorisation d’un dogme que Katerine pratique depuis longtemps.

En 2010 et au bout de 20 ans de carrière Philippe Katerine sort son premier album éponyme, celui où il pose avec ses parents. C’est dans les saintes écritures kateriniennes, une sorte de genèse du mignonisme. Tout est là notamment dans « Des bisous » qu’on vient d’entendre.

Mais y a-t-il une vraie définition du mignonisme ?

Disons que le mignonisme est un « récit du temps » qui permet du répondre aux angoisses de finitude.

« Bien sûr il y a la fonte des glaces, la décrépitude, la trahison, l’agonie. Bien sûr il y a la mort. Mais le mignonisme est là » écrit Philippe Katerine dans son « manifeste »

L’iconique Ana Karina, l'une des inspirations du mignonisme avec qui Philippe Katerine avait enregistré un album en 2000. Elle apparaît dans la généalogie du mignonisme, comme la peintre/chanteuse/actrice et star des cabarets Kiki de Montparnasse, ou encore Octave, le premier chat pianiste.

Au fond Octave est l’ancêtre du « Keyboard Cat ». Célèbre félin des premiers âges d’internet.

D’ailleurs quelle est la différence entre le mignonisme et les vidéos de chatons ?

Vaste débat ! Mais je dirais que le mignonisme ne cherche pas à nous anesthésier individuellement face aux problèmes du monde, c’est un moyen de les surmonter ensemble. Un « portail poétique » !

« Le gendarme » autre chanson du mini album qui accompagne le livre et l’exposition de Philippe Katerine. Alors, question posée par Katerine lui-même : comme tous les ismes, le mignonisme risque-t-il de devenir une dictature ? Réponse non, car comme il l'a dessiné, le mignonisme ressemble plutôt à une arche de Noé qui aurait la frome d'un grand slip !

Le « Mignonisme » par Philippe Katerine, c’est un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Hélium, et une exposition qui ouvre ce samedi au Bon Marché Rive Gauche à Paris. Et puis, Katerine fêtera ses 30 ans de chansons à L’Olympia le 27 mars prochain.