África Negra a été créé au début des années 70 par un boucher, Horacio et son ami guitariste Emidio Pontes, Groupe phare de Sao Tomé et Principe, il sillonne l’ile de 72 à 74 sous le nom de Conjunto Milando, puis adopte le nom d’África Negra dès 74, malgré le refus des autorités coloniales.

Le groupe África Negra © DJ Tom B

Quelques notes de guitares ensorcelantes suffisent à vous embarquer vers ce mini pays d’Afrique de l’Ouest, à 300 km au large de Libreville : les îles Sao Tomé et Principe. Longtemps appelées "Chocolate Islands" pour leurs plantations de cacao. Mais leur vrai joyau s’appelle « Africa Negra » ! Groupe culte dont une première anthologie va paraître.

« Africa Negra » c’est l’histoire d’un boucher et d’un guitariste qui ont formé leur groupe au début des années 70, quelques temps avant la révolution des œillets qui renversa la dictature du colon portugais. Assez mal vus par les autorités de l’époque ils ont même provisoirement changé de nom pour le plus inoffensif « Girasol » / « Tournesol ».

« Bô Legá Caçô Modêbô » - « Vous laissez le chien vous mordre » - est le titre le plus connu d’Africa Negra. Chanté en “forro” le créole de São Tomé-et-Principe il dénonce la colonisation portugaise, ce qui vaudra au groupe d’être censuré. Moins connus que la cap verdienne Césaria Evora, les musiciens d’Africa Negra sont pourtant des légendes, qui ont explosé au moment de l’indépendance en 1975.

Ce titre qui a, disons-le tout de suite, un effet radicalement positif sur le moral, s’intitule « Doze de Julho » / « 12 juillet ». Il célèbre la fête nationale, le jour de l’indépendance. Avec cet irrésistible mélange de rumba congolaise - devenu patrimoine mondial de l’Unesco - de high life du Ghana, et de Puxas toméennes, ces rythmiques très énergiques de l’archipel, elles-mêmes le résultat d’une incroyable fusion !

De la fusion au carré, au cube ? On ne sait même plus le nombre de puissances qu’il faudrait mettre à ces incroyables sonorités, enrichies de merengue angolais, de chants de carnaval brésilien, et de danses caribéennes !

Il faut ajouter une dernière dimension c’est la Suisse ! Le label genevois Bongo Joe spécialiste de ces découvertes et rééditions, qui, comme ils le disent racontent « la face B de l’histoire musicale »

Absolument collectors, ses premiers albums d’Africa Negra ont été réunis à l’aide d'un DJ brésilien, Tom B, depuis quelques années c'est lui qui reconstruit la mémoire musicale de Sao Tome. Un patrimoine infiniment riche dans l'un des pays les plus pauvres du monde.