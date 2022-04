La diva malienne est de retour avec "Timbuktu", un nouvel album toujours engagé aux accents blues, rock et folk qui réunit plus que jamais le fond et le son !

Attention femme « surpuissante ». Icône de la musique africaine contemporaine, activiste tout terrain, et modèle absolu pour Beyoncé et Aya Nakamura : la diva malienne Oumou Sangaré est de retour ! Son nouvel réunit plus que jamais le fond et le son.

EXTRAIT Wassulu Don

« Wassulu Don » ouvre ce 12ème album d’Oumou Sangaré. Elle y défend « la culture wassulu ». Une région du sud-ouest du Mali, ancien empire, et cœur battant d'une riche musique traditionnelle.

"Gens du Wassulu : on nous traitait de pauvres joueurs de luth, de chanteurs et jouisseurs sans ambition... Eh bien, qu’ils se détrompent ! »

Ainsi parlait Oumou Sangare. Musicienne et businesswoman philanthrope, Oumou Sangaré est la grande ambassadrice du Wassulu et plus largement de la cause des femmes.

EXTRAIT Gniani Sara

Sur ce nouvel opus au blues électrifié, Oumou Sangare, encourage à nouveau les femmes dans leurs combats, elle qui a été une des premières à oser dénoncer la polygamie, le mariage forcé et l’excision. Elle étend ici ses encouragements à toutes les mères du monde qui voir leur enfants désoeuvrés et miséreux se perdre dans l’errance et la violence.

EXTRAIT Demissimw

Conçu pendant un confinement inopiné à Baltimore, ce nouveau projet retisse les liens qui unissent le blues américain avec les instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, emportés sur les routes de l’esclavage. Cette ligne musicale guide tout l’album, après des expérimentations électros sur le précédent, ou encore ce mythique mélange de violon, de jazz et de percussions, qui a fait connaître Oumou Sangaré en 1988. Elle avait 20 ans.

EXTRAIT Diaraby Nene

Fille d’une mère célibataire dans un quartier pauvre de Bamako, Oumou la guerrière, a été repérée très tôt pour sa puissance vocale, elle incarne une destinée qui a déjoué les pronostics fatalistes, et c’est avec cette énergie qu’elle lance son nouveau combat : réveiller la ville de Timbuktu, tombée aux mains des fondamentalistes islamiques.

EXTRAIT TIMBUKTU

« Je suis venu dire aux Maliens, et au monde entier que la ville sainte de Tombouctou est la ville des sciences et du savoir(..) Maliens, réveillons-nous de ce grand sommeil ! » chante Oumou Sangaré.

Elle invente ici un incroyable blues des Lumières !

« Timbuktu » le nouvel album d’Oumou Sangaré sortira ce vendredi ! Elle sera en concert pour France Inter le 10 juin, le 5 juin au Sakifo festival à la Réunion et le 15 mai à la Cigale à Paris.